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Yaşam

Gelin olma hayallerini çöp kamyonu bitirdi

İzmir'in Bornova ilçesinde, temizlik işçisinin kullandığı ilçe belediyesine ait çöp kamyonu, 18 yaşındaki nişanlı genç kıza çarparak ölümün

14 Kasım 2008 02:00

İzmir'in Bornova ilçesinde, temizlik işçisinin kullandığı ilçe belediyesine ait çöp kamyonu, 18 yaşındaki genç kıza çarparak ölümüne neden oldu. 

Atatürk Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesinde çalışan 18 yaşındaki Hülya Biltekin, bakkaldan alışveriş yaptıktan sonra 789/1 sokakta yolun karşısına geçmek isterken, Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 35 CBJ 77 plakalı çöp kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Biltekin, çağrılan ambulans olay yerine ulaşamadan öldü.

Olay yerine gelen polis, çöp kamyonunun şoförü Barış B'nin (31) aracı çalışır durumda bırakarak su almak için bakkala gittiği, temizlik işçisi Cem A'nın (28) da şoför mahalline oturarak kamyonu yaklaşık 15 metre ilerideki çöp konteynerlerinin yanına götürmeye çalıştığı, kazanın bu sırada olduğu tespit edildi.

Kamyonu kullanan Cem A. ile şoför Barış B, polis tarafından gözaltına alındı.

Nişanlısının askerde olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Hülya Biltekin'in ailesi, kazayı haber alınca olay yerine koştu. Sinir krizleri geçiren yakınları, güçlükle sakinleştirildi.

Yakınları, cesedin cenaze aracının gelmesi için olay yerinde uzun süre bekletilmesine tepki göstererek, kendi imkanlarıyla cenazeyi İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürdü.


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