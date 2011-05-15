T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gelin nikah masasında ‘hayır’ deyince

Hatice Ş., nikah memurunun 'kendi rızan ile evlenmek istiyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtını verdi.

15 Mayıs 2011 03:00

T24 - Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde, servisçilik yapan 26 yaşındaki Ramazan E. ile nişanlısı 23 yaşındaki Hatice Ş. nikah masasına oturdu. Hatice Ş., nikah memurunun 'kendi rızan ile evlenmek istiyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtını verdi.

Şaşkına dönen genç kızın yakınları 'Evet desene' diye bağırınca, nikah memurunun uyarısı ile karşılaştı. "Hiç kimse baskı altında evlendirilemez" diyen nikah memuru nikahı iptal etti.

Bu beklenmedik cevap sonrasında damat adayı fenalık geçirdi. Ramazan E.’nin daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Nikah salonundan ailesiyle birlikte ayrılarak evine giden Hatice Ş.'nin yakınlarına, "Annem daha yeni ölmüştü. Onun için 'hayır' dedim. Çok üzgündüm. Bir an evlenmek istemedim" dediği kaydedildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24