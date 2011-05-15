Gelin nikah masasında ‘hayır’ deyince

T24 - Antalya'nın Döşemealtı İlçesi'nde, servisçilik yapan 26 yaşındaki Ramazan E. ile nişanlısı 23 yaşındaki Hatice Ş. nikah masasına oturdu. Hatice Ş., nikah memurunun 'kendi rızan ile evlenmek istiyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtını verdi.





Şaşkına dönen genç kızın yakınları 'Evet desene' diye bağırınca, nikah memurunun uyarısı ile karşılaştı. "Hiç kimse baskı altında evlendirilemez" diyen nikah memuru nikahı iptal etti.

Bu beklenmedik cevap sonrasında damat adayı fenalık geçirdi. Ramazan E.’nin daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Nikah salonundan ailesiyle birlikte ayrılarak evine giden Hatice Ş.'nin yakınlarına, "Annem daha yeni ölmüştü. Onun için 'hayır' dedim. Çok üzgündüm. Bir an evlenmek istemedim" dediği kaydedildi.





