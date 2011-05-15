Gelin nikâh masasında 'hayır' derse

T24- Antala'nın Döşemealtı İlçesi’nde, servisçilik yapan 26 yaşındaki Ramazan E., nikah masasına oturduğu nişanlısı 23 yaşındaki Hatice Ş.’nin, nikah memurunun ’kendi rızan ile evlenmek istiyor musun?’ sorusuna ’hayır’ yanıtı vermesi üzerine fenalık geçirdi.

’Görücü’ usulü ile tanışan ve geçen Nisan ayında aile arasında yapılan törenle nişanlanan Ramazan E. ile Hatice Ş., resmi nikah ve düğün için hazırlıklarını kısa sürede tamamladı. Döşemealtı Belediyesi Nikah Memurluğu’ndan randevu alan çift, resmi nikâh kıydırmak için az sayıdaki davetli ve akrabalarıyla nikâh salonuna girdi.

"BEN BU ADAMLA EVLENMEK İSTEMİYORUM"

Çiftin ve şahitlerin masada yer almasının ardından nikah memurunun evlilikle ilgili sorusuna Ramazan E. ’evet’ yanıtını verdi. Hatice Ş.’ye dönen Nikah Memuru, ’Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Ramazan E. ile evlenmek istiyor musunuz?’ diye sordu.

Herkes genç kızın ’evet’ demesini beklerken ve çifti alkışlamaya hazırlanırken, Hatice Ş.’nin, "Ben bu adamla evlenmek istemiyorum. Hayır" yanıtını vermesiyle şok oldu.

NİKÂH MEMURU UYARDI

Şaşkına dönen genç kızın yakınları ’Evet desene’ diye bağırınca, nikah memurunun uyarısı ile karşılaştı. Nikah memuru "Hiç kimse baskı altında evlendirilemez" diyerek nikahı iptal etti.

Büyük hayal kırıklığı ve şaşkınlık yaşayan Ramazan E.i, fenalık geçirdi. Daha önce kalp ameliyatı olduğu belirtilen Ramazan E.'nin yakınları, genç damat adayına moral vermeye çalıştı.

"BİR AN EVLENMEK İSTEMDİM"

Nikah salonundan ailesiyle birlikte ayrılarak evine giden Hatice Ş.’nin yakınlarına, "Annem daha yeni ölmüştü. Onun için ’hayır’ dedim. Çok üzgündüm. Bir an evlenmek istemedim" dediği kaydedildi.

Olayın ardından Ramazan E., sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki kişisel sayfasına, ’Gelicem demiştin. Sormaya korkuyorum. Gelecek misin’ yazarak, üzüntüsünü dile getirdi. Yakınlarının, çifti yeniden bir araya getirip evlendirmeye çalıştığı belirtildi.