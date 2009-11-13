‘Gelin-kaynana kavgası çıkarmayan ev’

Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur, “Gelin ile kaynana kavgaları yüzünden yuvalar yıkılsın istemiyorum. Bu yüzden yapacağım konutları da sembolik fiyatlarla satacağım” dedi.



Ferdi Tayfur, memleketi Adana’da, konut üretecek. “Gelin-kaynana kavgaları yüzünden yuvalar dağılmasın” düşüncesiyle yola çıktığını söyleyen Tayfur, sadece yaşlı çiftlere yönelik 50-55 metrekarelik konut yapacağını belirtti ve şöyle konuştu: “Gelin ile kaynana kavgaları yüzünden yuvalar yıkılsın istemiyorum. Bu yüzden yapacağım konutları sembolik fiyatlarla satacağım. Adana gibi göçün yoğun olduğu kentlerde hâlâ çekirdek aile yaygınlaşmadı. Evlenen erkek çocuklar aileleriyle oturmayı sürdürüyor. Bu durumda da sık sık gelin-kaynana kavgaları yaşanıyor. Hatta evliliklere son veriliyor. Kimin annesiyle karısı geçinemiyorsa gelip benden daire alacak. Son derece de lüks yapacağım. Konutları satacağım kişilerde seçici davranacağım. Böylelikle kimse kimseyi rahatsız etmeyecek.”



İnşaat kârlı sektör



Daha önce Adana’da, yaptığı konutları kısa sürede satılan Ferdi Tayfur, bu sektörün kârlı bir yatırım alanı olduğunu, art niyetlilere karşı çok dikkatli olmak gerektiğini belirtti. Tayfur, Adana’daki yeni konut projesi ile bizzat kendisinin ilgileneceğini belirterek, “Ben bunu kendi zihnimde tutuyordum. Ancak, artık duyan duysun. Ama kopya etmesinler, kimse çalmasın. Sadece yaşlılara, yaşlı çiftlere özel 50-55 metre karelik konutlar yapmaya planlıyorum. Bu projemi yaşama geçireceğim” dedi.



Adana’dan kopamam



Ferdi Tayfur, Adana’daki bölgesel bir televizyon kanalında yüzde 10 ortaklığının sürdüğünü de söyledi. Tayfur, “Memleketimden bugüne kadar hiç kopmadım, bundan sonra da kopmam. Yatırımlarımda önceliğim hep Adana olacak. Birkaç kişiye bile istihdam sağlamak beni sevindirir, özellikle de istihdam sağladığım kişiler hemşehrilerim olursa” dedi. Tayfur, bu proje için yaklaşık 3 bin metre karelik arsanın hazır olduğunu sözlerine ekledi.