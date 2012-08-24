T24 LogoT24 Logo
Yaşam

10 yaşındaki çocuk bahşiş almak isterken canından oldu

Eskişehir'de gelin arabbasından bahşiş almaya çalışan 10 yaşındaki M.A arabanın altında kalarak hayatını yitirdi

24 Ağustos 2012 17:54

Eskişehir'de bahşiş almak istediği gelin arabasının altında kalan 10 yaşındaki Ömer Keleş hayatını kaybetti.

10 yaşındaki Ömer Keleş, arkadaşlarıyla Kırmızı Toprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde M.A. idaresindeki gelin arabasından bahşiş almaya çalışırken, dengesini kaybederek cipin altında kaldı.

Ağır yaralanan Keleş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Keleş'e çarptıktan sonra yoluna devam ettiği görülen sürücü M.A, polis tarafından aynı caddenin sonunda bulunan bir düğün salonunda gözaltına alındı.

M.A'nın ilk ifadesinde, ''kendilerinden bahşiş isteyen çocuklara zarf verdiklerini, Keleş'in aracın altında kaldığını fark etmediğini'' söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

ETİKETLER

Eskişehirbahşişöldüçocukarabagelin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24