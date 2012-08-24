10 yaşındaki çocuk bahşiş almak isterken canından oldu

Eskişehir'de bahşiş almak istediği gelin arabasının altında kalan 10 yaşındaki Ömer Keleş hayatını kaybetti.

10 yaşındaki Ömer Keleş, arkadaşlarıyla Kırmızı Toprak Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde M.A. idaresindeki gelin arabasından bahşiş almaya çalışırken, dengesini kaybederek cipin altında kaldı.

Ağır yaralanan Keleş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Keleş'e çarptıktan sonra yoluna devam ettiği görülen sürücü M.A, polis tarafından aynı caddenin sonunda bulunan bir düğün salonunda gözaltına alındı.

M.A'nın ilk ifadesinde, ''kendilerinden bahşiş isteyen çocuklara zarf verdiklerini, Keleş'in aracın altında kaldığını fark etmediğini'' söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.