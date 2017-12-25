Gelin almasında maganda kurşunu canından ediyordu

Mustafa ÜSTÜBİ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'nda, ormanlık alanda muşmula toplayan Beytullah Kurtçu (15), gelin alma sırasında ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle yaralandı. Düğün salonuna giden jandarma, barut izi tespiti için 70 kişinin el svap örneklerini aldı.

Olay dün, Adapazarı Göktepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Ailesinden izin alan Beytullah Kurtçu, 2 arkadaşı ile birlikte ormanlık alana muşmula toplamaya gitti. İddiaya göre, çocukların bulunduğu yere yakın olan Akarca Mahallesi\'ne gelin almaya gelen kalabalık gruptan bazı kişiler tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Beytullah Kurtçu bir yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. İki arkadaşının eve dönmesine rağmen haber alınamayan Beytullah Kurtçu\'yu merak edip ormana gelen ailesi, çocuklarını baygın halde buldu.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi Beytullah Kurtçu\'yu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Beytullah Kurtçu\'nun başındaki kurşun çıkarılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jandarma olayın ardından kurşunun nereden geldiğini araştırırken, kız alma sırasında havaya ateş edenlerin de aralarında bulunduğu grubun Ferizli ilçesindeki düğün salonuna gittiğini belirledi. Ekipler buraya giderek barut izi tespiti için yaklaşık 70 kişinin el svap örneklerini ve parmak izlerini aldı. Jandarma kurşunun nereden geldiğini bulmak için kriminal inceleme sonucunu bekliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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