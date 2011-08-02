-GELİBOLU'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA ÇANAKKALE (A.A) - 01.08.2011 - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, anızlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Karainebeyli köyünde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda yangın çıktı. Daha sonra ormanlık alana sıçradığı bildirilen yangına, Türk Hava Kurumu'na (THK) ait 4 yangın söndürme uçağı, 1 keşif uçağı, 1 helikopter ve Çanakkale, Gelibolu, Eceabat, Lapseki ve Edirne'nin Keşan ilçesindeki Orman İşletme Şefliklerine ait çok sayıda arazözle müdahale edildi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.