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Gelibolu'da Sardalya Festivali'nde 3 ton sardalya dağıtıldı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde bu yıl 20'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya, Kültür ve Sanat Festivali'nde, şehir merkezine kurulan dev mangallarda pişirilen 3 ton sardalye halka dağıtıldı

19 Ağustos 2017 13:32

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde bu yıl 20\'ncisi düzenlenen \'Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya, Kültür ve Sanat Festivali\'nde, şehir merkezine kurulan dev mangallarda pişirilen 3 ton sardalye halka dağıtıldı.
Gelibolu İlçesi\'nde bu yıl 20\'ncisi düzenlenen \'Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya, Kültür ve Sanat Festival\' etkinlikleri, kent merkezinde Edirne Belediye Bandosu eşliğinde, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Gelibolu Kaymakam Vekili Bekir Sıtkı Dağ, Gelibolu Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Özacar, İl Genel Meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda kişinin katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından festival meşalesi yakıldı ve festival kütüğüne anı plaketi tüm konuklarla beraber takıldı. Belediye Halk Bahçesi\'ne çiçek dikildi. Etkinlik, kapsamında dev mangallarda pişirilen 3 ton sardalyenin halka dağıtılmasıyla devam etti.

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