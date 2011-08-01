Gelibolu'da orman yangını!

T24 - Anızlık alanda çıkan sebebi bilinmeyen yangın ormana sıçradı. Uçak ve helikopter destekli söndürme çalışmaları sürüyor.



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde anızlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.



Karainebeyli köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda başladığı ve daha sonra ormanlık alana sıçradığı bildirilen yangın, kısa sürede büyüdü.



Yangın ihbarının alınmasının ardından, Türk Hava Kurumu'na (THK) ait 4 yangın söndürme ve 1 keşif uçağıyla, 1 helikopter gönderildi.





