Gelibolu'da kahvehanelere 'kumar' baskını: 3 gözaltı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisin kahvehanelere düzenlediği operasyonlarda, 5 elektronik düzenekli kumar makinesi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, belirlenen adreslerdeki kahvehanelere operasyon düzenledi. Ekipler, 3 kahvehanede 5 farklı elektronik düzenekli kumar makinesi ele geçirdi.

Operasyonlarda işletme sahipleri Ş.F., M.Y. ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılan, 3 kişi hakkında \'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan\' adli işlem yapıldı.

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