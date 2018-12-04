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Gelibolu'da 7 kaçak yakalandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde Pakistan uyruklu 7 kaçak, polisler tarafından yakalandı

04 Aralık 2018 20:50

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde Pakistan uyruklu 7 kaçak, polisler tarafından yakalandı.
Gelibolu ilçesinde saat 15.30 sıralarında feribot iskelesi önünde bekleyen 7 kişiden şüphelenen çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iskele önüne gelerek inceleme yaptı. Feribot bekleyen 7 kaçağın Pakistan uyruklu olduğu, Gelibolu\'dan feribot ile Lapseki ilçesine, oradan da Ayvacık ilçesine geçerek, yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na geçiş yapmak istedikleri belirlendi.
Yakalanan kaçaklar emniyette devam eden işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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