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Gelibolu Festivali'nde Sertab Erener rüzgarı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde düzenlenen 20'nci Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali'nin final gecesinde sahne alan Sertab Erener, güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla hayranlarına müz

21 Ağustos 2017 14:26

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Gelibolu İlçesi\'nde düzenlenen 20\'nci Uluslararası Gelibolu Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali\'nin final gecesinde sahne alan Sertab Erener, güçlü sesi ve sevilen şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti çekti.
Gelibolu\'da bu yıl 20\'nci kez düzenlenen Uluslararası Altın Sardalya Kültür ve Sanat Festivali\'nin finalinde, Eurovision Şarkı Yarışması\'nda 2003 yılında birinci olan Sertab Erener sevenleriyle buluştu. Konseri izlemeye gelenler arasında CHP Çanakkale Milletvekili Bulent Öz ve eski milletvekili Ercan Karakaş da yer aldı. Yaklaşık bir haftadır devam eden festivalin final gecesi, festivale katılan konukların folklor gösterileri ile başladı. Ülkelerin folklor gösterilerinin ardından  pop müziğin güçlü sesi Sertab Erener, sahneye çıktı.
Son albümündekilerin yanı sıra unutulmayan şarkılarını da seslendiren Erener, Liman Meydanı\'nı hınca hınç dolduran kalabalığa unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen sanatçıyı sahnede kutlayan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, \"Gelibolu kulağından yıllarca gitmeyecek bir sese tanık oldu. Bu nedenle ileride bir etkinlikte kendisini yeniden ağırlamak istiyoruz\" dedi. Başkan Özacar, Erener\'e çiçek ile festivalin simgesi olan sardalya balığı plaketi verdi.

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