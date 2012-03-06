Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

T24 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 2011 Yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerini kazananlar belirlendi.

Mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi ve gazetecilerin başarılarını ödülle taçlandırmayı en önemli görevlerinden sayan TGC'nin Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'nin tören tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak.

Yönetmelik uyarınca ödül seçici kurulları şu isimlerden oluştu.

Gazetecilik: İsmail Ballı, Turhan Bozkurt, Necdet Doğan, Sevim Ertemur, Ayşe Özek Karasu, Vahap Munyar ve Mustafa Mutlu

Radyo TV: Zafer Arapkirli, Engin Başçı, Prof. Dr. Şükran Esen, Sibel Güneş, Nurettin Soydan, Doğan Şentürk ve Sevinç Yeşiltaş

İnternet: Ercüment İşleyen, Hakan Kara, Erol Önderoğlu, Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, Olay Tan, Recep Yaşar ve Ahmet Yeşiltepe

Gazetecilik

Haber:

Siyasal

Kemal Göktaş – Vatan Gazetesi 9-16/12/2011 tarihinde yayınlanan "Karakolda Kadına Dayak" başlıklı haberleriyle ödüle değer bulundu.

Ekonomi:

Ahmet Can Şit - Radikal Gazetesi-26.08.2011 tarihinde yayınlanan "Herkesin Telefon Bilgileri İnternetten Satılıyor" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Çevre, Eğitim, Sağlık (Toplum Ödülü):

Cemal Doğan -Habertürk Gazetesi–24.12.2010 tarihinde yayınlanan "Koca Dayağı"başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

İlker Akgüngör – Vatan Gazetesi- 18.11.2011 tarihinde yayınlanan "Güvercinliğe Yeni Kafes" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Sibel Kahraman-Gökhan Karakaş-Milliyet Gazetesi-28-29/03/2011 tarihinde yayınlanan " Tesadüfün Böylesi" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Nurettin Kurt- Hürriyet Gazetesi- 14.12.2011 tarihinde yayınlanan "Böbreğimi Geri Ver" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Kültür Sanat-Magazin

Eyüp Kelebek-Doğan Haber Ajansı-03.08.2011 tarihinde yayınlanan "Bu Mutfak Dünya Tarihine Geçer" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Kıvanç El-Vatan Gazetesi-01.11.2011 tarihinde yayınlanan "Tosun Paşa'nın 4 Dakikası Kesildi " başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Spor:

Engin Belli- Nihat Uludağ- Habertürk Gazetesi 07.07.2011 tarihinde yayınlanan "Yıldırım'ın Gözaltı Fotoğrafı" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Mehmet Arslan-Hürriyet Gazetesi–14.09.2011 tarihinde yayınlanan "28 Milyon Tl.yi 68 Kişi Paylaştı" başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Köşe yazısı:

Özgür Mumcu-Radikal Gazetesi–02.06.2011 tarihinde yayınlanan "Hopa ve Eşkiyalar" başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma:

Sevgi Koçoğlu-Birgün Gazetesi- 12.07.2011 tarihlerinde yayınlanan "Adaletin Bu mu 'Taraf'lı/ sız Devlet" başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Kutup Dalgakıran-Bülent Ergün-Mehmet Yanardağ-Sabah Gazetesi-15-18/05/2011 tarihinde yayınlanan " Sınırda Ölümle Dans" başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü.

Röportaj:

İsmail Saymaz -Radikal Gazetesi–01.05.2011 tarihinde yayınlanan "Ben Vazifemi Yaptım" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu.

Zeynep Bilgehan-Hürriyet Gazetesi–13.11.2011 tarihinde yayınlanan "Kızına Ötenazi Uygulayan Anne" başlıklı röportajıyla övgüye değer görüldü.

Spor köşe yazısı:

Uğur Meleke-Milliyet Gazetesi- 18.04.2011 tarihinde yayınlanan "Utanma Duygumuzu Kaybettik. Hükümsüzdür" başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Okay Karacan-Zaman Gazetesi–14.08.2011 tarihinde yayınlanan "Spor Dilinde Devrime İhtiyaç Var" başlıklı yazısıyla övgüye değer görüldü.

Sayfa düzeni:

a) Birinci Sayfa Düzeni:

Fikret Ercan-Hürriyet Gazetesi–24.10.2011 tarihli sayfasıyla ödüle değer bulundu.

Yunus Emre Yıldırım-Zaman Gazetesi-29.09.2011 tarihli sayfasıyla övgüye değer görüldü.

b) İç Sayfa Düzeni:

Mana Güzey-Star Gazetesi 06.10.2011 tarihli 3. sayfasıyla ile ödüle değer bulundu.

c) Spor Sayfası Düzeni:

Burhan Solak-Zaman Gazetesi–31.03.2011 tarihli sayfasıyla ödüle değer bulundu

Ersin Öztekin- Cumhuriyet Gazetesi- 04.07.2011 tarihli sayfasıyla övgüye değer görüldü.

Karikatür:

Latif Demirci-Hürriyet Gazetesi- 20.07.2011 tarihli "Kapıya Medyadan Sineklik Yaptırdım" karikatürü ile ödüle değer bulundu.

Fotoğraf:

Ercan Arslan –Milliyet Gazetesi-23.09.2011 tarihli "Şener'e Uzan Davasından Beraat" başlıklı fotoğrafı ile ödüle değer bulundu.

Televizyon-Radyo

TV haber dalında

Burak Ersemiz-Show TV'de 10.11.2011 tarihinde yayınlanan "Van Depremi" haberiyle ödüle değer bulundu.

Mesut Sert- Hüseyin Yılmaz- NTV'de 12.05.2011 tarihinde yayınlanan "Ladin Operasyonu" haberiyle övgüye değer görüldü.

TV haber program dalında

Cüneyt Özdemir-CNNTÜRK'te 25.02.2011 tarihinde yayınlanan "Seyfülislam Kaddafi" programı ile ödüle değer bulundu.

TV belgesel dalında:

Nazım Alpman-İz TV'de 2011 yılında yayınlanan "Faili Meçhul Zamanı" belgeseliyle ödüle değer bulundu.

TV Kültür –Sanat- Magazin Programı dalında

Mehmet Yaşin-CNNTÜRK'te 2011 yılında yayınlanan "Lezzet Durakları" programıyla ödüle değer bulundu

TV Spor programı dalında

Bu dalda ödül verilmedi

TV Kamera çalışması dalında:

Tuncay Şubaşı-TV8'de 12.11.2011 tarihinde yayınlanan "Kartepe Eylemcisinin Vurulma Anı" görüntüleri ile ödüle değer bulundu.

Deniz Pirinçciler-Show TV'de 10.11.2011 tarihinde yayınlanan "Van Kadın Doğum Hastanesi" görüntüleri ile övgüye değer görüldü.

Radyo haber program dalında:

Atilla Güner-Radyo Kuzey'de 16.11.2011 tarihinde yayınlanan "Akşam Postaları" programıyla ödüle değer bulundu.

İnternet:

BİANET ödüle değer bulundu.

BBC TÜRKÇE Servisinden çalışması ile Hüseyin Alkan övgüye değer görüldü.

Nezih Demirkent özel ödülü:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu 2011 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Nezih Demirkent Özel Ödülü'nün yazıları ve akademik çalışmalarıyla ülke ekonomisinin gelişmesine yaptığı katkılar ve ekonomiye yerel bazda yaptığı destek dikkate alınarak, Dünya Gazetesi yazarı Rüştü Bozkurt'a verilmesini oybirliği ile kararlaştırmıştır.