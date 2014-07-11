Geleneksel bakır kabloyla veri transferinde rekor

Bell Labs'tan yapılan açıklamada iki çift 30 metrelik standart telefon kablosu kullanarak laboratuvar ortamında bu hıza erişildiğini vurgulandı.

BBC'de yer alan haberde bu teknolojinin normal kullanıcılar için 1 Gbps hıza uygulanabileceği belirtildi.

Böylelikle internet hızını arttırmak için yüksek maliyetli fiber kablo kullanımı azaltılabilecek.

Bell Labs'ın sahibi Alcatel-Lucent yeni sistemin evlere gelen fiber kablo bağlantısı hızından farklı olmayacağını belirterek fiziksel ve ekonomik olarak fiber kablo sisteminin kurulmasının masraflı olduğu bölgelerde bu sistemin kullanılabileceğini söyledi.

Lucent, "Diğer bir ihtimalle fiber kablolar bina girişlerine kadar getirilebilir ve geri kalan katlara ise bakır kablolarla bağlantı çekilebilir" dedi.

Fakat Davies Murphy Group'tan baş teknoloji analisti Chris Green, yeni yöntemin birçok kullanıcının yavaş bağlantı hızını çözmeyeceğini söyledi.

Green, "Taşra bölgelerinde yaşanan ana sorun kullacıların telefon bağlantı noktasından uzak olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Green, Bell Labs'in yeni yönteminin telefon bağlantı noktasına yakın olan haneler için geçerli olabileceğini dile getirdi.

Fakat Green de yeni yöntemin hızlı internet masraflarını azaltabileceğini vurguladı.

Yeni bir sistem kullanıldı

Bell Labs ekibi Belçika'nın Antwerp kentindeki laboratuvarlarında hız rekorunu kırmak için G.fast sistemine alternatif XG-Fast adını verdikleri yeni bir yöntem geliştirdi.

Bunun için G.fast sisteminin veri transferinde kullandığı 106 MHz aralığına karşın 500MHz aralığı genişliğinde yeni bir aparat geliştirdi.

G.fast sistemi 100 metrede saniyede 700 megabit hızla veri taşırken, yeni yöntemle tek doğrultuda 30 metrede saniyede 10 Gbp hıza ulaşıldı.

70 metrede ise çift yönlü indirme ve yükleme sağlayacak saniyede 1 Gbp hız elde edildi.