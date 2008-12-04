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Sağlık

Gelecekte kalp nakilleri tarihe karışabilir

Geliştirilen yeni kök hücresi tedavisiyle, gelecekte kalp nakilleri tarihe karışabilir.

04 Aralık 2008 02:00

Geliştirilen yeni kök hücresi tedavisiyle, gelecekte kalp nakilleri tarihe karışabilir. Zira, fareler üzerinde denenen yöntem, insanlarda da başarı sağlarsa, tespit edilen özel hücreler geliştirilerek yıpranmış kalp onarılabilecek. 

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Her 1 milyon normal kalp hücresinde, sadece 300 tane bulunuyor. İşlevi, kalbi yıpranma ve aşınmalara karşı korumak. ABD’li Profesör Michael Schneider’ın kalp kasında tespit ettiği özel kök hücre, kalp nakillerini ortadan kaldırabilir.

ABD’li profesör İngiliz meslektaşlarıyla fareler üzerinde denediği yöntemle özel hücreleri, kalpten ayırıp laboratuvar ortamında klonladı ardından da hücreleri çoğaltıp farenin kalbine doku olarak yerleştirdi.

Yöntem farelerde başarılı oldu. Bu sayede kalp onarıldı, kan pompalama gücü de arttı.

Bilim insanları çalışmayı insanlara benzer bir anatomiye sahip domuzlar üzerinde denemeye hazırlanıyor. Bunu 2-3 yıl içinde insanlar üzerindeki deneyleri izleyecek.

Yeni buluşlara verilen tıbbın Oscar’ı, The Medical Futures Innovation ödülüne layık görülen yöntemin, kalp hastalıklarının tedavisinde çok önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor.

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