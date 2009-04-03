Gelecekte erken doğumlar engellenebilir

Doğum sancılarının başlamasına neden olan hormonları tespit eden Avustralyalı bilim insanları, gelecekte erken doğumları önleyebileceklerini, hatta doğum sancılarını öne alabileceklerini umuyor.



Journal of Clinical Endocrinology&Metabolism dergisinde yayımlanacak makaleye göre, Newcastle'deki John-Hunter hastanesinde görevli bilim insanı Roger Smith ve ekibi, gebelik boyunca östradiol ve östriol adlı östrojenlerin dengede olduğunu, bu dengenin bozulması halinde doğum sancılarının başladığını tespit etti.



Bilim adamları, hamilelik sırasında östradiol ve östriol hormonlarının takip edilmesi sayesinde hem doğum sancılarının ne zaman başlayacağını belirleyebileceklerini, hem de hormon düzeyine yapılacak müdahalelerle sancıların erken ya da geç başlamasını sağlayabileceklerini ve böylece gelecekte erken doğumları bile önleyebileceklerini söylediler.



Araştırma 500 hamile üzerinde yapıldı. Doğum yaklaştığında östradiol ve östriol hormonlarının dengede olduğunu belirleyen bilim insanları, östradiol hormonu hızlı arttıktan sonra doğum sancılarının başladığını gözlemlediler.



Roger Smith, bebeğin anne karnında ölmesi durumunda da doğum sancılarının başladığını hatırlatarak, "Bu durumda östradiol düzeyi hızla düşüyor, denge östriol hormonu lehine değişiyor ve doğum sancıları yine başlıyor" dedi.



(AA)

