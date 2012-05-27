Gelecek yıl seçmeli olacak dersten önce sınavı geldi

İstanbul Beykoz’da 22 Mayıs’ta okullarda sınav yapıldı. Ancak bu sınav müfredatta yoktu. Sınavın konusu ise gelecek yıl seçmeli hale getirilecek olan ‘Peygamber’in Hayatı’ dersiydi.

Milliyet'ten Sibel kahraman'ın haberine göre, Beykoz’daki liselerde öğrencilere, 22 Mayıs’tan bir hafta önce Osman Keskioğlu’nun Hazret-i Peygamberin Hayatı kitabı ücretsiz olarak dağıtıldı. Öğrencilere, bu kitaptan sınav yapılacağı, isteyen öğrencilerin bu sınava gireceği ve dereceye girenler için çeşitli ödüller bulunduğu bilgisi verildi. Böylece bir ilk gerçekleşti ve 4+4+4’lük kademeli eğitim sisteminde yapılan değişiklikle gelecek yıl seçmeli olacak bir dersin sınavı gerçekleştirildi.

22 Mayıs’ta yapılan sınavda öğrencilere 60 soru soruldu ve soruların kaynağı, öncesinde ücretsiz olarak dağıtılan kitap oldu. Kitapların dağıtımının ve sınavın kaymakamlık onayıyla Beykoz Belediyesi, Beykoz Müftülüğü ve Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu yapıldığı belirtildi.

Sınavın yapıldığı bir okulda çalışan eğitimci, “Öğrencilere sınavda dereceye girenlere lap-top, iPhone, iPad verileceği söylendi. Öğrenciler sınava girmeye teşvik edildi” dedi.

‘Bakanlık onayı alması şart’

Eğitim-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Cem Yalçın, okullarda yapılan sınavların Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Sınavların bilimsel temelde bakanlık onayından geçmiş olması gerekiyor. Ancak son zamanlarda milli eğitimin işleyişine Diyanet, belediye dahil ediliyor. Bilimden uzaklaşılıyor. Daha kimliğini yeni yeni oluşturmaya çalışan gençlerimize herhangi bir dini, siyasi anlayışı dayatmak doğru ve özgürlükçü değil. Diğer yandan kitap raflarında olsa birkaç bin satacak bir kitap okullarda dağıtılarak pazarlanıyor.”