Gelecek yıl kamuya 60 bin kişi alınacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 yılı bütçemizde bütçe giderlerini 645,1 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerini 587,6 milyar lira, bütçe gelirlerini 598,3 milyar lira, bütçe açığını 46,9 milyar lira olarak öngördük" dedi. Bakan Ağbal, gelecek yıl kamuya 60 binin üzerinde personel alınacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2017 yılı bütçemizde bütçe giderlerini 645,1 milyar lira, faiz hariç bütçe giderlerini 587,6 milyar lira, bütçe gelirlerini 598,3 milyar lira, vergi gelirlerini 511,1 milyar lira, bütçe açığını 46,9 milyar lira, faiz dışı fazlayı ise 10,6 milyar lira olarak öngördük" dedi.

Ağbal, "Geçen yıla göre yatırım ödeneklerini yüzde 30 oranında artırıyoruz. Böylece 2016'da bütçeden yatırıma ayırdığımız 60 milyar lira kaynağı, 2017 yılında 78 milyar liraya çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

En büyük pay eğitime

2017 yılı bütçesinde en büyük payın her zaman olduğu gibi eğitime ayrıldığını söyleyen Ağbal, "Eğitime ayırdığımız kaynağı 122 milyar liraya çıkartıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 20'sini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle 2017 yılında topladığımız vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 24'ünü eğitime harcıyoruz" diye konuştu.

Kamuya 60 bin kişi

Bakan Ağbal açıklamasının devamında şunları söyledi:

*2017-2019 döneminde uygulanacak maliye politikası büyüme oranını yukarı çekecek önemli bir faktör olacak.

*2017 bütçesinde açık 46.9 milyar TL olacak.

*2017 bütçesinde faiz dışı fazla 10.6 milyar lira olarak öngörüldü.

*Gelecek yıl yatırım ödeneklerini %30 oranında artırarak 78 milyar TL'ye çıkarıyoruz.

*Gelecek yıl kamuya 60,000'in üzerinde personel alımı öngörülüyor.

*Bu yıl vergi gelirleri beklentimizin altında kaldı ama 2017'de vergi gelirlerinin ekonomideki genel trende bağlı olarak büyümesini bekliyoruz.