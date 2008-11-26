‘Gelecek yıl Çin’in büyümesi yüzde 7,5'e düşecek’

Dünya Bankası'na göre, Çin'in büyümesi küresel finansal krizin etkisiyle gelecek yıl yüzde 7,5'e düşecek.



Böylece, tahminlere göre, Çin'in büyümesi 1990 yılından bu yana en düşük büyüme rakamına gerileyecek.



Dünya Bankası bu yıl Çin'in yüzde 9,4 büyümesini bekliyor.



Banka raporuna göre, Çin'in bankaların sağlıklı yapısı ve güçlü ihracatı nedeniyle, bugüne kadar küresel finansal krizden görece olarak etkilenmedi. Ancak ihracattaki zayıflamanın hissedilmeye başlanmasıyla 2009 yılının ilk yarısından itibaren Çin ekonomisi de krizden etkilenmeye başlayacak.

