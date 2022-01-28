Gelecek Partisi'nden üçüncü ittifak iddiasına yalanlama

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile üçüncü bir ittifak yapmak istediğine yönelik iddiaları reddetti.

Gelecek Partisi Sözücü Özcan, Twitter'dan"Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, İYİ Parti ile üçüncü ortaklık peşinde" başlıklı haberini yalanladı.

Özcan, şunları yazdı:

"Son günlerde Sn.Genel Başkanımız’ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarfedilmektedir.

Sn. Genel Başkanlar arasında açık yüreklilikle ve karşılıklı saygıyla yürütülen bu görüşmelerin seyrine dönük olumsuz etki yapabilecek haberlere itibar edilmemesi büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."

Ne olmuştu?

Davutoğlu’nun DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la görüşmesinin perde arkasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le birlikte üçüncü bir ittifak kurma arayışı olduğu ortaya atılmıştı.

Cumhuriyet gazetesinin kulis kaynaklarına dayandırdığı haberinde şu ifadeler yer alıyordu:

“Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamanın perde arkasında üçüncü ittifak arayışı olduğu ortaya çıktı. Davutoğlu’nun, İYİ Parti’yi de yanına alarak ‘millet’ten bağımsız üçüncü bir ittifak kurmak istediği belirtildi.”

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