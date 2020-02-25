Gelecek Partisi'nden 'Türkiye, İdlib'de ne yapmalı' tavsiyesi: Askeri olarak kontrol altına almalı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi, Türkiye'nin İdlib'de yaşanan son gelişmeler karşısında izlemesi gerektiğini düşündüğü adımları konu alan bir plan hazırladı. 'Türkiye İdlib'de ne yapmalı' başlığıyla paylaşılan tavsiye planının ilk maddesinde İdlib'in askeri olarak kontrol altına alınması gerektiği savunuldu.

İdlib'in askeri olarak kontrol altına alınmasının ardından diplomatik çalışma başlatılması gerektiği savunulan 6 maddeli plan şöyle:

1-İdlib askeri olarak kontrol altına alınmalı

İdlib'de muhaliflerin kontrol ettiği bölgeyi askeri olarak kontrol altına alıp, Suriye rejimine ve dünyaya, buradaki mültecilerin korunması ve Türkiye'ye mülteci akının önlemek için için girdiğini ilan etmelidir. Suriye rejiminin bu bölgeye yapacağı her türlü kara ve hava saldırısına misliyle cevap vereceğini ilan etmelidir.

2-Diplomatik çalışma başlatmalı

Bu bölgedeki mültecilerin korunması ve iaşelerinin temini konusunda BM'nin daha aktif rol alması için ABD ve AB nezdinde diplomatik çalışma başlatmalıdır.

3- Kamuoyu oluştumalı

ABD, Rusya ve AB nezdinde diplomatik girişim başlatarak Cenevre görüşmelerinin tekrar başlatılması için kamuoyu oluşturmalıdır.

4- Siyasi çözüm aramalı

ABD ve AB üzerinden rejimin patronu Rusya'ya baskı yapıp Cenevre'de muhaliflerin de bir şekilde içinde bulunduğu bir siyasi çözüm aramalıdır. Bu konuda, Cenevre'de içinde muhaliflerin de olduğu bir geçiş hükümeti kurulmasını öngören BMGK'nın 2118 sayılı kararının uygulamaya sokulmasına çalışmalıdır.

5-Muhalifleri de anlaşmaya katmalı

Muhalifleri de içine alan bir anlaşma olmadan mültecilerin geri dönüşü mümkün gözükmemektedir.

6- Siyasi çözüm garanti edilmeden adım atmamalı

Somut bir siyasi çözüm garanti edilmeden mevcut rejimle asla üst düzey görüşmelere girişmemelidir. Aksi durumda rejim hiçbir anlaşmaya yanaşmayacaktır.