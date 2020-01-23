Gelecek Partisi kayyıma tepki gösterdi

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Ahmet Davutoğlu'nun kurucuları arasında yer aldığı Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanması kararıyla ilgili, “Bu kararı verenlerin bu kararı neden verdiğini 82 milyon biliyor” dedi.

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci, Başkanlık Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, Bilim ve Sanat Vakfı’na atanan kayyım kararını değerlendirdi.

gazeteduvar'ın haberine göre; Temurci, Bilim ve Sanat Vakfı'nın on binlerce gencin yetişmesine vesile olduğunu belirterek, "FETÖ kapatamadı, 28 Şubat’ta da kapatılmadı ya da kapatılamadı. Bu kararı verenlerin bu kararı neden verdiğini 82 milyon biliyor.



Biz parti kurduk; arsızlık, yolsuzluk, kayırmacılık yapmadık. Bu ülkenin daha iyi yönetilmesini istedik. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı çıktık.



İnsanların nefes alamadığı bir ortamda Gelecek Partisi’ni milletimizin önüne bir ümit olarak koyduk. Bu hataysa bizi yargılayın. Bizim kimseyle kavgamız yok. Bu ülkede bir talimatla her şey olabiliyor.” diye konuştu.

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