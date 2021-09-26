Gelecek Partisi: İktidar, sırf başörtüyle okuyabilme hakkı veriyorum diye 20 yaşındaki bir genç kızı rehin alıyor

Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, katıldığı bir televizyon programında iktidarın "başörtü" politikasını eleştirerek, "İktidar, başörtüsüyle okuyan 20 yaşındaki bir genç kızın sırf başörtüyle okuyabilme hakkı veriyorum diye bu kızımızı rehin alıyor. Gelecek Partisi olarak biz, bu siyasi rehineleri, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, bu iktidarın elinden kurtaracağız" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, bir televizyon programında iktidarın politikalarını eleştirdi. Sema Silkin Ün şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisinin bir samimiyet sorgulaması yapması lazım. Şehir Üniversitesi, mütedeyyin kesimlerin kurduğu, başarı endekslerinde üst sıralara yükselen bir üniversiteydi. Bu üniversite muhafazakarların bir kazanımı değil miydi? Alparslan Kuytul ve cemaati, yıllardır sistematik bir baskıya maruz kalıyorlar. Camide itikaftayken polis baskını yiyorlar. Onlar muhafazakar değiller mi?"

"Doğu Perinçek el üstünde tutuluyor"

Bugün KHK ile ihraç edilmiş, beraat etmiş binlerce insan var ve görevlerine iade edilmiyorlar. Bu insanların ciddi bir çoğunluğu muhafazakar camiadan. Hiçbir suçu olmayan o insanların ellerinden alınmış kazanımlarını, bir kazanım olarak görmüyorlar mı? Burada demek ki bir kriter var. Buradaki kriter, iktidarın yanında olup olmama kriteri. Bunun için 28 Şubat'ın ideoloğu Doğu Perinçek el üstünde tutuluyor.

"Cengiz Holding'in affettiği vergilerine karşılık rehin alıyor"

Başörtüsüyle okuyan 20 yaşındaki bir genç kızın sırf başörtüyle okuyabilme hakkı veriyorum diye bu kızımızı rehin alıyor. Cengiz Holding'in affettiği vergilerine karşılık rehin alıyor. Gelecek Partisi olarak biz, bu siyasi rehineleri, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, bu iktidarın elinden kurtaracağız.