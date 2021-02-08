Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'dan iktidara: Hikâyenin sonunda Boğaziçi taşınacak mı, asıl amaç yine rant ve para mı?

Boğaziçi Üniversitesi'nin Polonezköy'de inşa edilecek yeni kampüse taşınacağına yönelik iddialar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Rektörlük, “İddialar doğru değil” dedi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili iktidara “Hikâyenin sonunda Boğaziçi taşınacak mı, asıl amaç nedir?” diye sordu.

Sözcü’den Veli Toprak’n haberine göre, üniversitenin 1.672.106 m2'lik arazisinin değerinin 3.6 milyar dolar olduğu belirtilirken, iddiaları değerlendiren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ise şunları söyledi:

“Mevcut kişi, mayınlı araziyi temizlemek için kamuoyunun önüne atılan bir figür”

“Kanaatimce mevcut kişi, mayınlı araziyi temizlemek için kamuoyunun önüne atılan bir figür. Tüm bu kavga gürültü bittiğinde gerekli tüm tasfiyeler yapıldıktan sonra, zaten yetersiz biri olan bu şahsın yerine görece daha kabul edilebilir ve popüler biri getirilecektir.

“Nihai amaç her zaman olduğu gibi rant ve para mı?”

Hikâyenin sonunda Boğaziçi Üniversitesi, şimdiki yerinden güya daha modern bir kampüse mi taşınacak? Nihai amaç her zaman olduğu gibi rant ve para mı? Ve umarım olmaz ama şimdiden birilerinin rüyalarını süsleyen sözlerin verildiği, dünyanın bu en değerli arazisi onların kabusu olur. Planları önceden açık edildiği ve hakikatli sorulara muhatap kaldığı için hırçınlaşan bir iktidarla karşı karşıyayız.”

Boğaziçi Üniversitesi'nden açıklama

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, üniversitenin, 6 kampüsü (Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar, Kandilli, Kilyos) ve ek bina, tesis alanlarıyla (İznik, Tarsus, Arnavutköy) toplamda 1 milyon 816 bin 45 metrekare kampüs alanı ile faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, 1 milyon 95 bin 435 metrekare alana yayılan Kilyos Kampüsü'nün üniversiteye tahsisinin Ekim 2020'de yenilendiği ve arazinin eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesine tahsis edildiği belirtilerek, aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü'nde "Yenilenebilir Enerji" temalı 140 bin metrekarelik teknopark alanı izni de verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesinin mevcut kampüslerinden taşınarak, farklı semtlerde bulunan mekanlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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