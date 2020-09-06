Gelecek Partisi, Gençlik ve Spor Bakanı'nı istifaya çağırdı: Üniversite mezunu 300 bin genç icralık; parası olmayandan neyi icra edeceksiniz?

Gelecek Partisi, öğrenci kredileri nedeniyle icralık olan 300 bin üniversite mezunun durumuyla ilgili Geçlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu yeniden istifaya çağırarak " Parası olmayandan neyi icra edeceksiniz?" diye sordu.

Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politika Kurulu yaptığı yazılı açıklamada "AKP iktidarının oy alamadığı, iş bulamadığı, aş veremediği, üniversiteden mezun olup öğrenci kredisini ödeyemeyen gençlere hesap sorduğunu" belirterek ''Cebinde parası olmayan gençlerin neyini icra edeceksiniz? Cep telefonlarını mı? Evde bir kenarda duran kitaplarını mı?'' dedi.

Gelecek Partisi iktidarında, işe giremeyen hiçbir öğrencinin geri ödeme konusunda zorlanmayacağı belirtilen bildiride, Gençlik ve Spor Bakanı tekrar istifaya davet edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Öğrencilere Yapılan İcra Takibi Geri Çekilmelidir!

Ak Parti iktidarı oy alamadığı, iş bulamadığı, aş veremediği, üniversiteden mezun olup öğrenci kredisini ödeyemeyen gençlere hesap soruyor!

Cebinde parası olmayan gençlerin neyini icra edeceksiniz? Cep telefonlarını mı? Evde bir kenarda duran kitaplarını mı?

Kendilerine ve yandaşlarına devletten üç beş maaş verdirenler, devlet işlerini kendi yandaşlarına pas edenler, milyonlarca değerde araçları kendi çocuklarının emrine tahsis edenler, koruma ordusu ile dolaşanlar, boğaz manzaralı yalılarda nargile çekenler. . . Asgari ücretle devlet üniversitelerinde çocuklarını zor koşullarda okutanların evlerine İCRA götürüyorlar.

Gelecek Partisi, iktidarında, tek bir öğrencimize bile öğrenim kredilerinden dolayı icra götürmeyecektir. Parasal imkanı olmayan çocuklarımıza öğrenim kredisi verilecek ve bu krediler çocuklarımız işe girdikten sonra belli bir kısmının geri ödemesi başlanacaktır. Bunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık, işi olmayan hiçbir çocuğumuz geri ödemeye zorlanmayacaktır.

5 milyon gencimiz öğrenim kredisini ödeyememekle birlikte 300 bin kişiye ise icra takibi çıkmıştır. Defalarca bunu kamuoyu ile paylaşmamıza rağmen Bakan ve Ak Parti iktidarı bu konuda sorumsuz davranmaktadır.

Daha önce İSTİFASINI istediğimiz Gençlik ve Spor Bakanı’nın, istifa etmesi gerektiğini tekrar hatırlatıyor ve talebimizi yineliyoruz.”