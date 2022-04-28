Gelecek Partili vekilden partili çıkış: Partimiz tek başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın seçimlere ittifak ile değil kendi adı ve logosuyla gireceklerini açıklamasının ardından Gelecek Partisi Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten çıkış geldi. İçten, "Partimiz tek başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir" dedi.

Twitter hesabından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Şu çınar yaprağı siyasette kalıcı olacaktır. Kendi çınar yaprağı logomuzla seçime gireriz. Gelecek Partisi ilk seçimine kendi kimliğiyle girer." sözlerinin yer aldığı videoyu paylaşan İçten, "Gelecek Partisi aylar öncesinde ilk seçimlere TEK başına parti logosu ile gireceğini açıklayan ilk partidir." ifadesini kullandı.

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