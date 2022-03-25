Gelecek Partili Temurci: Nureddin Nebati nisan, mayıs gibi yolcu

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağını iddia etti.

Kanal 42 yayınına konuk olan Selim Temurci, "Şu anda gözleri parlayan vatandaş, ona bakanın Recep Tayyip Erdoğan'ı göreceğini söylüyor. Muhtemelen nisan, mayıs gibi Nebati yolcu. Bunu görüyoruz, net bir şekilde görünüyor" diye konuştu

"Ben kendisinden ışıltı alıyorum"

"Kendisinden ışıltı alıyor musunuz" sorusuna Temurci, "Ben kendisinden ışıltı alıyorum" yanıtını verdi.

Bakan Nebati'yle AKP'de birlikte siyaset yaptıklarını hatırlatan Temurci, "Nebati Bey ile biz siyaset yaptık. Yani ehliyet ve liyakat diyoruz. Yani bu ülkede Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık yaptığı bir ülkede öyle bir hal oluştu ki, her şeyin profili düşük olacak, tek bir kişi kutsanacak hatta tabulaştırılacak hatta onun sözünün dışında hiçbir söz söylenmeyecek" dedi.

Nureddin Nebati'nin neden görevden alınacağına dair soru üzerine Selim Temurci, "Sayın Nebati şundan dolayı gidecek, Sayın Nebati ekonomiyi hiç anlamadığını Türkiye'de ve dünyada herkese anlattı" ifadelerini kullandı.