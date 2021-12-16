Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger: Nureddin Nebati’yi çok iyi tanırım, bankacılıkta müşterimdi, ekonomi bilmez, o göreve uygun değil

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Abdullah Güzeldülger, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 20 yıl öncesinden banka müşterisi olduğunu belirterek, “Ben çok iyi tanırım kendisini, 20 yıl önceden beri bankacılıkta müşterimdir, müktesebatını bilirim. Ekonomi bilmez, çok severim kendisini insan olarak ama ekonomi bilmez. O göreve uygun değil” dedi.

Öte yandan Güzeldülger, Bakan Nebati'nin, "Ben eve boynu bükük dönemem. Çünkü eğer öyle dönersem bilirim ki sokaktaki vatandaş, Dicle’deki çoban artık benden umudunu kesmiştir. Boynum bükülürse işçilerin artık mutlu olmadığını, patronların benden nefret ettiğini, siyasete ve Türkiye’ye zarar verdiğimi düşünür, üzülürüm" sözlerine de tepki gösterdi. Güzeldülger, "Ne demek 'bu politika başarısız olursa üzülürüm' demek. Sizin üzülme lüksünüz yok ki. İnsanlar servetlerini kaybediyorlar, intihar ediyorlar, hayatları çekilmez hale geliyor. Ekmek kuyruğunda ağlıyorlar. Ne demek bu üzülürüm! Sizin öyle bir lüksünüz yok" ifadelerini kullandı.

BBN Türk’te programa katılan Güzeldülger, ekonomi yönetimine ilişkin olarak şu eleştirileri getirdi:

“Siz insanları ahlaksızlıkla suçlamak yerine siz direksiyondasınız, bunun çerçevesini çizecek olan siz siniz. Faizi herkes için ucuz hale getirmek akıl dışı bir iktisat politikasıdır. Siz faizi yatırımcı için cazip hale getirecekseniz o zaman selektif olarak şu şu alanlarda faiz şudur demeniz gerekmektedir. Dolayısıyla siz insanlara hem alan açıp, yani aç bir insanın önüne yemek koyup o yemeği yememesini bekliyorsunuz. İnsanları böyle yargılamaya gerek yok. Siz direksiyondasınız musluk sizde. Hem faizi düşürüp hem de para arzını açmak, muslukları açmak, kredi kullanımı kolaylaştırmak… Bakın dün toplantı yaptılar, kredileri nasıl dizginleriz diye değil mi? Dolayısıyla burada çok acemice alınan kararlar ve koordinasyonsuzluk da söz konusu. Sayın Bakan Nureddin Nebati, ben çok iyi tanırım kendisini, 20 yıl önceden beri bankacılıkta müşterimdir, müktesebatını bilirim. Ekonomi bilmez, çok severim kendisini insan olarak ama ekonomi bilmez. O göreve uygun değil ama gelin görün ki... İşte ilk haftaki konuşmaları da hayal kırıklığıydı. Ne demek bu politika başarısız olursa üzülürüm demek. Sizin üzülme lüksünüz yok ki. İnsanlar servetlerini kaybediyorlar, intihar ediyorlar, hayatları çekilmez hale geliyor. Ekmek kuyruğunda ağlıyorlar. Ne demek bu üzülürüm! Sizin öyle bir lüksünüz yok. Siz kararları alacaksınız, bu kararlardan dolayı insanlar mağdur olacak sonra siz gece yatağa girip rahatça uyku uyuyacaksınız, böyle bir dünya var mı! Siyasetçinin böyle bir lüksü olamaz, ben kabul etmiyorum.”