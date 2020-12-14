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Gelecek Parti'li Özdağ'dan Erdoğan'a yanıt: Erdoğan öncülük edip dövizle yapılan sözleşmeleri TL’ye çevirecektir

14 Aralık 2020 23:00

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Tüm vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlara yönelerek mücadelemize destek vermelerini bekliyorum" çağrısına yanıt verdi. Özdağ, Erdoğan'ın çağrısına öncülük edeceği göndermesini yaptı. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara çağrıda bulunarak birikimlerini dövizden TL’ye çevirmelerini istedi.

Erdoğan’ın çağrısına yorum yapan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, milletin bu çağrıya destek vereceğini söylerken, Erdoğan’ın da öncülük etmesi gerektiğini ifade etti ve hazine garantili yol-köprü işlerinde döviz üzerinde yapılan sözleşmelerin Türk Lirası’na çevirilmesinin iyi bir başlangıç olacağını söyledi.

Özdağ: Erdoğan çağrısına öncülük edecektir 

Selçuk Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Erdoğan’ın bu çağrısına milletimiz destek verecektir. Hatta Sn. Erdoğan kendi çağrısına bizzat öncülük de edecektir.

Mesela hazine ve geçiş garantili yol-köprü müteahhitlerinin dövizle yapılan sözleşmelerini TL’ye çevirerek iyi bir başlangıç da yapacaktır…"

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