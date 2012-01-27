Gelecek hafta daha soğuk

T24

Yarın kuzeyde hafif kar var. Anadolu'da ise yağışın zayıflamasıyla kuvvetli ayaz ve buzlanma olacak.İstanbul'da fırtına sona ererken, hafta sonu sert poyraz var ve yağış hafifliyor. Yarın yağacak sulu kar, pazar günü yerini hafif kara bırakacak. İstanbul'da kar bitmiyor, pazartesiden itibaren 5 gün daha aralıklarla hep yağacak. Sıcaklık yarın 2 derece.Ankara'da yarın karın hafiflemesi ayaza neden olacak. Sıcaklık en fazla -4 derece olacak.İzmir’de hava açık ama çok soğuk 7 derece. Bursa'da kar yarın çok hafif. Adana soğuyor 11 derece.Marmara'da hafta sonu da sıcaklık 0 dereceye yakın olacak ama yeni haftada daha aşırı soğuk geliyor. Sıcaklıklar -6 dereceleri görecek. Bölgede hafta sonu hafif kar yağışı var. Pazartesiden cumaya kadar ise aralıklarla hep sağanak şeklinde kar yağacak.İç Anadolu'da hafta sonu kar yağışının çok hafiflemesi ve havanın yer yer açması şiddetli ayaza neden olacak. Sıcaklıklar sıfırın altında, Sivas'ta fırtına olacak. Yeni haftada yeniden kar yoğunlaşacak.Ege'de 7 dereceyi geçmeyen sıcaklıklar, yeni haftada 5 derece daha düşecek. Yarın hava açık ayaz var. Pazar günü Muğla-Aydın çevresine yağmur, Afyon ve Denizli'ye ise kar yağacak.Soğuklar Akdeniz'e de iniyor. Yarın hava açık. Pazartesi ise yağış var, Isparta ve K.Maraş’a kar yağacak. Uzun yılların en etkili kar yağışlarını gören Güneydoğu'da iki gün sonra yine kar var.Doğu Anadolu'da yarın Van- Hakkari çevresi kar yağışlı, birçok yerde hava açacağından şiddetli buzlanma ve soğuk oluşacak. Erzurum'da rüzgar çok kuvvetli. Pazartesi akşamı kar bölgeye yeniden gelecek.Karadeniz aşırı soğuyor, pazar günü Trabzon bile 0 dereceye inecek.Yarın Bolu ve Batı Karadeniz'de kar zayıflarken, bu sefer de Giresun, Trabzon-Artvin tarafında görülecek.