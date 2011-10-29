-Gelecek adına ümit vericiydi ANTALYA (A.A) - 29.10.2011 - Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oynamalarına rağmen galibiyeti getirecek golü atamadıklarını söyledi. Orduspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Özdilek, ilk yarıda futbol adına doğruları yapamadıklarını dile getirdi. Lig sıralamasında ikinci sırada yer alan takıma karşı oynadıklarını hatırlatan Mehmet Özdilek, karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını, beklemedikleri anda basit bir gol yediklerini ifade etti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunsal anlamda toparlandıklarını söyleyen Özdilek, şöyle konuştu: ''Karşımızda gol yememeyi düşünen, daha çok savunma anlayışı yüksek seviyede olan bir takım vardı. Yediğimiz gol dışında rakibin pozisyonu yok. İkinci yarı çok efor sarf ettik, ancak galibiyeti getirecek golü bulamadık. Takımımdaki istek ve coşku gelecek adına ümit vericiydi. İlk yarıda maça başlayış anlamında sıkıntılarımız devam ediyor. Bu konuda biraz çalışmamız gerekiyor. İkinci yarıdaki oyunumuz maçın geneline yaymamız gerekiyor.'' Takım olarak kazanmayı öğrenmeleri gerektiğini dile getiren Mehmet Özdilek, ''Bir galibiyet bizi çok daha farklı noktalara taşıyacaktır'' dedi. Antalyasporlu genç futbolcu Emrah, maça iyi başlamamalarına rağmen ikinci yarı toparlandıklarını söyledi. Galatasaray ve Trabzonspor maçlarından beraberlikle ayrıldıklarını, Orduspor karşısına 3 puan için çıktıklarını ifade eden Emrah, ''Elimizden geleni yaptık ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda bu şanssızlığımızı kırmak istiyoruz'' diye konuştu. -Orduspor cephesi- Orduspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, Antalyaspor'un iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olduğunu söyledi. Antalya'ya, zor bir deplasman olacağı bilinciyle geldiklerini ifade eden Diyadin, yolculuğun takımı etkilediğini savundu. Önce karayoluyla Trabzon'a geçtiklerini, oradan da havayoluyla İstanbul aktarmalı olarak Antalya'ya geldiklerini belirten Diyadin, ''Son bölümde yorgunluk baş gösterdi. Skor avantajımız olduğu halde, takım son yarım saat defansa çekildi. Nitekim yediğimiz gol ile maçı berabere bitirdik. Antalya gibi bir deplasmandan bir puan almak kötü bir sonuç değil'' şeklinde konuştu. Diyadin, ikinci yarıda İrfan'ı forma numarasının yanlış yazılması nedeniyle 10 dakika geç oyuna aldıklarını, bu nedenle çok kritik bir noktada oyuna doğru müdahaleyi yapamadığını ifade etti. Ordusporlu Garcia ise maçın hakkının beraberlik olduğunu savundu. Golü attıktan sonra defansa çekildiklerini anlatan Garcia, Antalyaspor'un ikinci yarıda iyi pozisyonlar bulduğunu anlattı. Antalyaspor'un iyi bir takım olduğunu kaydeden Hakan Özmert da, maça iyi başladıklarını, ancak ikinci yarının Antalyaspor'un üstünlüğü ile geçtiğini vurguladı. Deplasmanda kaybetmemenin önemli olduğunu ifade eden Özmert, iyi bir takım olduklarını, çıkışlarını sürdürmek istediklerini kaydetti.