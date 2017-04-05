Gelecek 100 yılı belirleyecek 5 veri

2100 yılında dünya nüfusu, ortalama yaş, şehirleşme, enerji kullanımı ve otomasyon bakımından bizleri neler bekliyor?

Dünya nüfus artışı nasıl bir yol izleyecek?

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 2100'de dünya nüfusu 11,2 milyara ulaşacak. Ama bu en olası tahmin; bu rakam yüzyıl sonunda 16,6 milyarı bulabileceği gibi 7,3 milyara da düşebilir. Ancak BM senaryolarının tümünde 2050'ye kadar nüfus artışı devam ediyor.

Ortalama yaş neden artıyor?

Çünkü daha uzun yaşıyor ve daha az çocuk dünyaya getiriyoruz. 1950'de 50 yaşına ulaşan insan sayısı azdı. Bugün dünya ortalaması 72 yaş; 2100'de ise ortalama ömrün 83 yaşa çıkması bekleniyor. Ortalama ömür uzayınca yaşlı insan sayısı artıyor; doğumların azalması ise onların yerini alacak daha az sayıda genç nüfus anlamına geliyor. Böylece bugünkü nüfus piramidi gelecekte arı kovanı şeklini alıyor.

Nerede yaşıyor olacağız?

2030'da nüfusu 10 milyonu aşan mega kent sayısı 41'e ulaşacak. 2050'de toplam dünya nüfusunun üçte ikisi şehirlerde yaşıyor olacak. Nüfus yoğunluğu yüksek olan şehirler göreceli olarak küçük bir alanda çok sayıda insanı barındırabilir. Şehirde yaşayacak olan 6,3 milyar insan, bugün Mumbai'daki yoğunluk üzerinden hesaplayacak olursak Türkiye topraklarının üçte birinden az bir alanda barınabilir. Fakat Atlanta gibi nüfus yoğunluğu daha az bir bölge esas alındığında ABD toprakları büyüklüğünde bir alan gerekecek. Geleceğin mega kentlerinin yayılarak büyümesine bir sınır koymak önemli olacak görünüyor.

Enerji nereden sağlanacak?

Bugün tükettiğimiz enerjinin yüzde 86'sı fosil yakıta dayanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam içindeki yeri yüzde 10 civarında ve giderek artıyor. Dünyada güneş enerjisi tüketimi 2015'te 2010 rakamlarının 7,5 katına ulaşmıştı. Gelecekte yenilenebilir enerji kullanım oranı artacağından rüzgâr ve güneş enerjisi için geniş alana sahip ülkeler avantajlı konumda olacaktır.

Gelecekte mesleğimde otomasyon ihtimali ne?

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, ABD'de yapılan işlerin yarısı yakında bir robot veya bilgisayar tarafından yapılabilir. Fakat bazı işlerde otomasyon ihtimali diğerlerine göre daha yüksek. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde tele-satıcılar, muhasebeciler ve taksi şoförlerinin yerine robotların ve bilgisayarların geçtiğini görebiliriz. Ancak yaratıcılık, el becerisi ve empati gerektiren işler daha uzun süre kalıcı olabilir. Geleceğin iş piyasasının otomasyon baskısına uyum sağlaması gerekecek.