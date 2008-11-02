'Gelecek 10 yılı Uzakdoğu şekillendirecek'

Birçok ülkede faaliyet gösteren medya kuruluşunun patronu olan Rupert Murdoch, gelecek birkaç on yıl içerisinde dünyayı Çin ve Hindistan'ın şekillendireceğini öne sürdü.



Avustralya'da bir dizi radyo konferansı verecek olan Murdoch, bugün yayımlanan ilk konuşmasında, bu iki ülkenin tarihsel olarak dünyaya kapalı konumlarından ekonomik birer güce dönüşmekte olduklarını ve bu gelişmenin dünyayı yeniden şekillendireceğini söyledi.



Komünizm ve kast sistemlerinden gelen bu iki toplumun yaratacağı orta sınıf insan sayısının gelecek 30 yıl içerisinde 3 milyara ulaşacağını belirten Murdoch, bunun küresel rekabette yeni bir durumu ortaya çıkarmakta olduğunu ifade etti. Murdoch, "Dünya bunun gibi bir gelişmeyle daha önce hiç karşılaşmadı. Bu iki ülkenin halkı, yokluğun ne olduğunu biliyor, yeteneklerini ve yaşam koşullarını geliştirmeyi amaçlıyor, tüm dünyaya neler yapabileceklerini göstermeyi istiyor" diye konuştu.



Murdoch, yeni dünya düzeninde güvenlik sisteminin da yeniden yapılanması gerektiğini, NATO'nun coğrafi esasları değil ortak değerleri esas alacak bir yapılanmaya dönüştürülmesi gerektiğini savundu. Yeni düzende hala açıkça ve acımasızca saldırganlık örneklerinin gözlendiğini belirten Murdoch, "Bu gerek İslamabad'da bir terörist saldırısı olabiliyor gerekse Rusya'nın Gürcistan'ı işgali biçiminde ortaya çıkabiliyor" görüşünü dile getirdi.

