'Geleceğini hayal et dijital hikayeleri' 21 Mart'ta

Türkiye'de yaşayan azınlık ve göçmen gençlerin dijital öykü ürünleri, radyo, televizyon ve web tabanlı yayınlarla oluşturdukları, "Geleceğini Hayal Et Dijital Hikayeleri" film gösterimi 21 Martta yapılacak.



İstanbul Bilgi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, British Council'ın bölgesel programının bir parçası olan "Geleceğini Hayal Et Projesi", dünyanın çeşitli bölgelerindeki göçmen gençlerin geleceklerini şekillendiren özlemlerini dile getirmelerine ve kendi güncel hikayelerini anlatarak seslerini duyurmalarına olanak sağlıyor.



Bu kapsamda İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü ile Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin eğitim desteğiyle Türkiye'de yaşayan azınlık ve göçmen gençlere hikaye geliştirme-yazma, sözlü ve görsel malzemeyi bir araya getirerek film oluşturabilecekleri teknik bir eğitim verildi.



Türkiye'nin değişik 12 kentinde yapılan çalışmanın İstanbul bölümünde iç göçle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelen göçmenler ile Afganistan, Irak, Sudan ve Çeçenistan'dan gelen mülteci ve sığınmacı gençlerin ürettikleri dijital öykü ürünleri, radyo, televizyon ve web tabanlı yayınlarla oluşturdukları film gösterimi 21 Martta Santralistanbul'da yapılacak.

