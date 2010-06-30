Geleceğini görünce Parkinson’a savaş açtı

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Parkinson nedir?

Google’un iki kurucusundan biri olan Sergey Brin’in hayatı genetik haritasını çıkarttırınca değişti. Annesi Parkinson hastası olan Brin, kendisinde de bu hastalığa neden olan genin bulunduğunu gördü. Parkinson olma riski yüzde 50 olarak hesaplanan Brin bunun üzerine Parkinson’a çözüm bulunması için kolları sıvadı. Brin, Parkinson hastalığı için çözüm arayan kuruluşlara bugüne dek 50 milyon dolardan fazla bağışta bulundu. Ancak araştırmaların yıllar aldığını fark eden Brin kendi çözümünü yarattı. Google’da verileri düzenlemek için kullandığı formüllerin benzerini hazırlayan Brin, Parkinson teşhisi konan 10 bin kişinin bilgilerini toplayacak bir veri tabanı oluşturdu.Brin’in geliştirdiği formüller de bu bilgiler arasında yeni benzerlikler bulmaya çalışacak. Proje başarılı olursa bilim adamları da çalışmalarını hızlandırma imkanı bulacak. Brin’in büyük 4 milyon dolar yatırdığı proje bilim dünyasında tartışma yarattı. Bazı bilim adamları “10 bin kişinin bilgisi çığır açabilir” dedi. Daha muhafazakar olanlar ise “Anket yapar gibi bilimsel araştırma olmaz” yorumunda bulundu. Brin ise projesini “Aspirinin kalp hastalıklarına iyi geldiği ilaç piyasaya çıktıktan 100 sene sonra anlaşıldı. Böyle bir veritabanı oluşturulabilseydi, kalp hastalıklarındaki azalma yıllar öncesinden belli olurdu” diye savundu.Beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna bağlı bir sinir sistemi hastalığı olan Parkinson genellikle orta yaşta ortaya çıkıyor. Hastanın hareketlerini kısıtlayan, zaman zaman felç ve titremelere neden olan hastalık ölümcül değil, ancak herhangi bir çözümü de bulunmuyor.