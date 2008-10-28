Geleceğin varsa, göreceğin de var

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, "Gelecek hafta Van’a da gideceğim Hakkâri’ye de" restine, DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş’tan, "Diyarbakır ve Tunceli’de gösterilen tepkinin Van ve Hakkâri’de devam edeceğine inanıyoruz" karşılığı geldi.



Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik şiddet iddialarıyla ilgili Diyarbakır’da iki günlük oturma eylemi yapacaklarını açıklayan Demirtaş, şöyle konuştu:



Başbakan’ın kimyası bozuldu



"Diyarbakır ve Tunceli gezileri Sayın Başbakan’ın kimyasını bozmuştur. Sayın Başbakan sokağa dökülen milyonlarca insanı; kepenk kapatan, tepki koyanları terörist ilan etmiştir. Halkımızdan ve partimizden özür dilemesini bekliyoruz. Sayın Deniz Baykal da akan kanı yeterli görmediğini haykırarak, polis şiddetinin dozunun artmasını sağlamıştır. Baykal’a, Akdeniz’den değil Diyarbakır’a gelip durumu yerinden görmesini tavsiye ederiz. Hiç şüphesi olmasın ki Sayın Baykal, Diyarbakır’a gelirse ’Başbakan’ gibi, karşılanacaktır"



Türk: Tepkiler doğal



Bu arada Avrupa Parlamentosu’nda görüşme yapmak üzere dün İstanbul’dan Brüksel’e giden DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Başbakan Erdoğan’ın "DTP Öcalan’ın partisidir" sözleri için şunları söyledi: "Biz Türkiye partisiyiz. Halkın taleplerini, toplumsal realiteyi görerek siyaset yapan demokratik bir partiyiz. Sayın Başbakan, maalesef yine bölgede belediyeler üzerinde hesap yaparak gerginleşme mesajı vermeye başladı. ’Diyarbakır’ı istiyorum, Tunceli’yi istiyorum’ diyerek, halkın iradesine ipotek koymaya çalışıyor."

