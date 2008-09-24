Geleceğin sınıflarında kitap yerine 'classmate'

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, geleceğin eğitim modeli sanal sınıfları gezdi; öğrencilerin yeni arkadaşı 'classmate'i anlattı.



Çelik'in, "Classmate, malumunuz sınıf arkadaşı demek. Şöyle üç parmağınızla tutabileceğiniz büyüklükte bir bilgisayar... " sözleriyle tarif ettiği bilgisayar 'classmate', geleceğin sınıflarında kullanılacak.



Proje için Ankara'da 4 ilköğretim okulu pilot okul olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı, bilgisayar firması Intel'le anlaştı, her öğrenciye bir bilgisayar dağıtılması sağlandı.



Oluşturulan 'sanal sınıflar'da, her öğrencinin kendine ait bir 'classmate'i oldu. Durum böyle olunca eski alışkanlıklar da ortadan kalktı.



Öğrenciler artık parmak kaldırmıyor, kitap defter taşımıyor; sınav sorularını internet ortamında cevaplandırıyor:



"Performans ödevlerimizi yapıyoruz, proje ödevlerimizi yapıyoruz, internetten o gün işlediğimiz konuyla ilgili bilgiler araştırıyoruz. "



Sadece ders konuları da değil. 'Classmate' ile öğrenciler oyun oynayabiliyor, kendi sitelerini de oluşturabiliyor:



"Mesela yaz tatilinde yaptığım şeyleri koydum, resimlerimi koydum."



Öğrenciler 'classmate'i sevdi. Peki ya öğretmenler?



"Önceden daha çabuk unutabiliyorlardı ama şimdi kendi çabalarıyla öğrendikleri için daha kolay akıllarında kalıyor daha güzel."



Geleceğin sınıflarıyla eğitimde fırsat eşitliğinin amaçlandığını belirten Milli Eğitim Bakanı, sayısı şimdilik 2 bin 150 olan bilgisayarları sene sonuna kadar 8 bin'e çıkartacaklarını açıkladı.



