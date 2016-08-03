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Yaşam

Geleceğin otobüsü '2 bacaklı' bu dev mi?

Elektrikle çalışan 21 metre uzunluğundaki otobüs, 300 yolcu taşıyabiliyor

03 Ağustos 2016 19:43

Bir bilim-kurgu filminden çıkma gibi görülebilir, ama yukarıda fotoğrafını gördüğünüz araç, Çin'de uzun süredir beklenen Transit Yükseltilmiş Otobüs.

Hebei eyaletinde bu hafta trafiğe çıkmaya başlayan aracın özelliği, 2 metrelik "bacakları" sayesinde altından diğer araçların geçişine olanak tanıması.

Elektrikle çalışan 21 metre uzunluğundaki otobüs, 300 yolcu taşıyabiliyor.

Deneme sürüşü, kuzeydoğudaki Çinhaungdao kentinde, 300 metrelik kontrollü bir pistte yapıldı.

Özel bir ray sistemi üzerinde hareket eden aracın saatte 60 kilometre hıza varabileceği belirtiliyor.

Dört otobüsü birbirine eklemenin mümkün olduğu bildiriliyor.

Projenin baş mühendisi Song Yuju, bu yılın başlarında Şinhua ajansına en büyük avantajlarının trafikte yer kaplamamak olacağını söylemişti.

Bir diğer mühendis, Bay Jiming de CCTV kanalına "Metro gibi işlev görecek ama altyapı masrafı metronunkinin beşte birinden az." dedi.

Transit Yükseltilmiş Otobüs'ün yaygın kullanıma ne zaman geçeceği ise bilinmiyor.

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