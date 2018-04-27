Geleceğin Karakartalı projesinin İzmir lansmanı yapıldı

Nedim Baytorun: \"7 bölgeden 35 çocuğu İstanbul\'a götüreceğiz\"

Umut Kutlu: \"Bu proje duygusal tarafı güçlü sporun ötesinde bir proje\"

Fikret Demirer: \"Bu proje sayesinde genç sporcular hayallerini gerçekleştirecek\"

ALİ DANAŞ / İZMİR,(DHA) -

Genç yeteneklerin dijital yöntemle bulunması ve Beşiktaş altyapısına kazandırılmasının amaçlandığı \'Geleceğin Karakartalı\' projesinin 3\'üncü ayağı İzmir oldu.

Düzenlenen lansmana Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve Beşiktaş Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Beşiktaş Kulübü Başkan Danışmanı ve eski futbolcu Fikret Demirer katıldı.

NEDİM BAYTORUN: \"7 BÖLGEDEN 35 ÇOCUĞU İSTANBUL\'A GÖTÜRECEĞİZ\"

Projeye katılımın bekledikleri seviyenin üzerinde olduğunu belirten Nedim Baytorun, 4 bin video geldiğini açıkladı.

Baytorun, İzmir\'de 4 gün boyunca okul ve meydanlarda projeyi tanıtarak 8-13 yaş arasındaki çocuklarının projeye katılması için çalışmalar yapıldığını söyledi. Baytorun, \"Bu proje Beşiktaş\'ın geleceğinde söz sahibi olmak için ciddi bir fırsat. Şu anda 15 bin oyu geçmiş bulunuyoruz. Yüklenen videolar 4 milyon izlemeyi geçti. Kayseri\'de bir çocuğumuzun 70 bin izlenmesi var. Bu tek başına bir stadı doldurduğu anlamına geliyor. Rakamlar bizi heyecanlandırıyor ve bunu büyütmeye devam ediyoruz. Bu videolar içinde başka takımlara sempati duyanlar da var. Sadece Beşiktaşlılara değil tüm yeteneklere bu fırsatı veriyoruz İkinci aşama olan bölge elemelerini geçtik. 5 kişilik scout ekibi Erzurum\'da 66 çocuğu izlediler. Erzurum, Kars, Hakkari gibi şehirlerden ciddi katılımlar oldu. \'Heyecandan uyuyamıyorum\' diyen çocuklar için benzersiz bir deneyimdi. Elemeyi geçen 5 çocuğumuzu İstanbul\'daki büyük elemeye götüreceğiz. Pazar günü Güneydoğu elemelerimiz var. Daha sonra elemelerimiz devam edecek ve 7 bölgeden 35 çocuğu İstanbul elemelerine götüreceğiz\" ifadelerini kullandı.

UMUT KUTLU: \"BU PROJE DUYGUSAL TARAFI GÜÇLÜ SPORUN ÖTESİNDE BİR PROJE\"

Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, projenin duygusal tarafı güçlü sporun ötesinde bir proje olduğunu dile getirerek, \"Bu proje sporun ötesinde bir proje. Duygusal tarafı çok güçlü. Oyuncuların toplanması, teknolojinin kullanılması bir spor kulübü açısından çok önemli. İşin sonunda çocuklar Beşiktaş altyapısına girebilmek için futbol oynuyorlar. Yetenekli çocuklarımızın kabiliyetlerini keşfedip Beşiktaş altyapısına kazandırmayı amaçlıyoruz. Geleceğin KaraKartalı projesinin hem Beşiktaş\'ın hem de Türk futbolunun geleceğine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.\" dedi.

FİKRET DEMİRER : \"BU PROJE SAYESİNDE GENÇ SPORCULAR HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK\"

Başkan Fikret Orman\'ın danışmanı ve aynı zamanda siyah-beyazlıların eski futbolcusu olan Fikret Demirer ise proje sayesinde Türk futboluna ve Beşiktaş\'a uzun yıllar hizmet edecek genç sporcular hayallerini gerçekleştirecektir diyerek, \"Bu proje sayesinde çocuklarımız eşit fırsatlara sahip oluyor. Ön elemeleri geçen çocuklar alt yaş antrenörlerimizden oluşan ekibimizle birlikte izlemeye başladık. Toplam 35 çocuğumuzu Nevzat Demir Tesisleri\'nde kampa alarak kişisel gelişim eğitimleri ve antrenmanlarla Vodafone Park\'taki finale hazırlayacağız. Final sonunda en yetenekli en az 3 çocuğumuzu altyapımıza kazandıracağız. Beşiktaş\'a ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek genç sporcular bu proje ile hayallerini gerçekleştirecektir\" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İzmir elemelerini kazanan 3 çocuk basın mensuplarına kısa bir gösteri yaptı. Gösteri sonrası toplu fotoğraf çekimi ile basın toplantısı sona erdi.

BÖLGE ELEMELERİ START ALDI

Proje kapsamında bölge elemeleri de start aldı. Beşiktaş scout ekibinde yer alan Gökhan Keskin, Fikret Demirer, Yasin Sülün, Serdar Topraktepe ve Sead Halilagic ile gerçekleştirilecek seçmelere tüm bölgelerden en çok oy alan 350 çocuk katılacak.

Bu çocuklardan 35\'i seçilerek Nevzat Demir Tesisleri\'nde düzenlenecek 4 günlük kampa ve Vodafone Park\'ta yapılacak finale katılmaya hak kazanacak. Finalin sonunda en az 3 çocuk Beşiktaş altyapısına girme hakkı kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nedim Baytorun\'un açıklamaları

-Umut Kutlu\'nun açıklamaları

-Fikret Demirer\'in açıklamaları

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