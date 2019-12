Geleceğin kadını daha kısa, daha şişman

ABD'li evrim biyoloğu, insan evriminin sürdüğünü açıkladı ve geleceğin kadınını tarif etti: Daha kısa, daha şişman ama sağlıklı; kolesterolü düşük, kalbi sağlam, menopoza geç giriyor.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nin araştırmasına göre kadınlar gelecekte giderek kısalacak ve şişmanlayacak. Ancak aynı zamanda bir o kadar da sağlıklı hale gelecekler. Geleceğin kadınları daha düşük kolesterollü olacak, kalp sağlıkları güçlenecek, şimdikine kıyasla menopoz dönemine daha geç girecekler.



Araştırmacılara göre, elde edilen veriler, insan evriminin hâlâ devam ettiğini gösteriyor. Evrim biyoloğu Prof. Stephen Stearns’ün yürüttüğü araştırmada ABD, Massachusetts’teki Framingham bölgesinde 1948’den beri kayda alınan 14 bin kişinin kalp sağlığı verileri kullanıldı.

Zayıf ve uzunlar annelikte geri



Araştırma ekibi bu kayıtlar arasından menopoz dönemini geride bırakmış, orta yaşın üstündeki 2 bin 238 kadının sağlık verilerini karşılaştırdı.



Çalışma sonuçları, kısa boylu ve kilolu kadınların daha zayıf ve uzun olanlara göre daha çok çocuk sahibi olabildiklerini ortaya koydu. İlk çocuğunu daha genç dünyaya getirenler ve daha geç menopoza girenlerin de daha çok çocuk sahibi olduğu saptandı. Aynı şekilde tansiyonu ve kolesterolü ortalamadan düşük olan, ilk çocuğunu daha erken yaşlarda doğuran ve menopoza geç giren kadınların ortalama çocuk sayısı daha yüksek çıktı.



Araştırmada bu özelliklerin doğurganlıkla doğrudan ilişkisi saptanamasa da Prof. Stearns bunun genetik bir nitelik olduğunu belirtiyor. En önemli ayrıntıysa bu özellikleri taşıyan kadınların kalıtımsal özelliklerini kızlarına geçiriyor oluşları. Bu niteliklerin anneden çocuklarına geçmesinin 10 nesil daha devam etmesi halinde 2409’da yaşayacak bir kadının, bugünün ortalamasından iki santimetre daha kısa ve bir kilogram daha ağır olması öngörülüyor.

İlk çocuk beş ay önce



Aynı şekilde geleceğin kadınları ilk çocuklarına bugüne kıyasla beş ay daha erken sahip olacak ve menopoz dönemine de 10 ay daha geç girecek. Yale Üniversitesi araştırması, Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.