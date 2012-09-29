Geleceğin gözde meslekleri neler?

İşverenler ve kariyer uzmanlarının yaptıkları gözlemler itibariyle, yeni dünyada iş sahibi olmak için üniversite mezunu olmak yeterli değil. Artık tıp fakültesini bile tercih edenler, bir hekimin neredeyse mühendis kadar bilgi teknolojisine hâkim olması gerektiğini savunuyor. Çünkü artık disiplinler arasındaki geçiş hızlanacak, pür meslekler yerine disiplinler arası meslekler öne çıkacak.

Sabah gazetesinde yer alan haber şöyle:

ÇİFT MESLEKLİLERİN ÖNÜ AÇIK

Abdulrezzak Çil (Fatih Üniversitesi kariyer uzmanı, eğitimci-sosyolog)

Sağlık alanının, teknoloji ile yakınlaşması daha fazla olacak ve insan ömrünün uzaması yönünde çalışmalar meslek alanları üzerinde etkisini gösterecek. Genetik biyomühendislik, moleküler biyoloji öne çıkacak. Nano teknoloji kullanabilenin tüm sektörlerin önü açık. . Satış pazarlama, işletme yönetim teknikleri ve alanlar, bilgisayar ve yazılım teknolojileri ile çok yakınlaşacak. Disiplinler arasındaki geçiş hızlanacak, pür meslekler yerine inter disiplin meslekler öne çıkacak. Tarım ile teknolojinin birleşmesi ile tarım alanındaki moleküler çalışmalar daha etkili olacak. Tohum ıslah çalışmaları, hastalık oranlarının azaltılması verim çalışmaları tarımdaki sektörü dönüştürecek.

MUHASEBECİLER İÇİN İNGİLİZCE ŞART

Çağlan Ünal Üzümcü (Hugent Satış Direktörü)

Sosyal medya kullanımının artması, sadece bu alana yönelik meslek ve pozisyonların açılmasını beraberinde getirdi. Artık firmaların sosyal medya ilişkilerini yürüten, yöneten sosyal medya uzmanları var. Örneğin, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile beraber uluslararası raporlama standartlarından bahsediyoruz ama muhasebecilerimizin büyük çoğunluğu İngilizce bilmiyor. Ülkemize yatırım yapan birçok firma var; birçoğu endüstri temelli. Ancak yabancı dil bilen teknisyen seviyesinde personel olmadığı için istihdamda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ziraat sektörü de en uygun örneklerden biri. Tarımın oldukça önemli olduğu bir coğrafyadayız. İhracatımız gün geçtikçe artıyor ancak bu alanda çalışan mühendislerimizin bile büyük çoğunluğu İngilizce bilmiyor.

SOSYAL MEDYA UZMANI ARANIYOR

Burçak Pak Yılmaz (Yenibiris.com Genel Koordinatörü)

İşverenlerin taleplerini değerlendirecek olursak geleceğin sektörleri arasında bilişim, sağlık/ tıp ve çevreyle ilgili sektörleri sayabiliriz. Gittikçe büyüyen bu sektör yeni dijital ajansların kurulmasına, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarının kendi içlerinde bu alana odaklı departmanlar oluşturmasına neden oldu. Sosyal medya uzmanlığı da son yıllarda ortaya çıkan pozisyonlardan biri haline geldi. 2012 yılının ilk çeyreğine baktığımızda ise en çok eleman arayan sektörler yapı-inşaat, sağlık-tıp ve eğitim oldu. Alan olarak satış ve pazarlama, en çok eleman aranan iş alanı olarak öne çıkıyor.Adayların ilanlara yaptığı başvuruları incelediğimizde uzmanlık, İngilizce bilgisi, dünyayı ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etme ve fark yaratabilme gibi özellikler aranıyor.