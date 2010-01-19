Geleceğin gazetesi 'e-paper'

T24- İnternet kullanım oranının hızla artması ve gazetelerin internet sitelerine taşınmasıyla patlak veren "gazeteler ölecek mi" tartışması LG'nin geliştirdiği e-paper isimli cihazla yeni bir boyut kazanıyor.















Gazetelerin birebir olarak elektronik ortama taşınmasını sağlayacak olan LG'nin e-paper'ı normal bir gazete gibi cebe koyulup kolayca taşınabiliyor.

LG Electronics'in kullanıcılarına duyurduğu yeni e-paper'ı, kağıt gazeteleri tamamen elektronik ortamla buluşturuyor. Tasarımı itibariyle bir kağıt kadar ince olan ve esnek yapısıyla dikkat çeken e-paper, gazete okuma keyfini dijital ortama taşıyor. Kalınlığı 0.3 mm olan e-paper'ın ağırlığı ise 130 gramı geçmiyor.

LG E-paper'ın görüntü kalitesi de bir hayli yüksek. Kağıt kadar ince ve kağıt kadar hafif bir tasarıma sahip olan bu özel ekranın 11.5 inçlik modellerinin 2010'un ilk yarısında seri üretime geçmesi bekleniyor.















Dokunmatik bir ekrana sahip olan cihazda gazeteleri okumak için ilgili gazetenin abonelik sisteminden faydalanılıyor ve gazeteler günbegün internet üzerinden bu e-paper'a gönderiliyor. Ancak Türkiye'de henüz bu sistem kullanılmıyor.

e-paper nasıl çalışıyor

Gazeteleri dijital ortama aktaran e-paper, internet üzerinden bağlantı kurarak gazetelerin sayfalarını kendi ekranına taşıyor.

OLED teknolojisinden faydalanan LG'nin e-paper'ı dışında dünyada milyonlarca adet satılan Kindle da e-paper teknolojisine güzel bir örnek. Fiyatı modeline göre değişen ve 259 dolardan başlayan Kindle'lar, 3G ile internete bağlanıyor, elektronik ortama aktarılan kitapları görüntüleyebiliyor, 3.500'e kadar kitabı depolayabiliyor ve 4 güne kadar prize bağlı olmaksızın çalışabiliyor. PDF formatını da destekleyen Kindle, elbette ki LG'nin e-paper'ı gibi esnek bir yapıya sahip değil.