'Geleceğin Aslanı' Ali Aydın

Yönetmen Ali Aydın, 'Küf' adlı uzun metrajlı filmiyle Venedik Film Festivali'nde, 'Geleceğin Aslanı' ödülüne layık görüldü.

Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Ali Aydın, ilk uzun metrajlı filmi 'Küf' ile 'Geleceğin Aslanı' ödülünü aldı. 2 yıl önce Seren Yüce'nin 'Çoğunluk' adlı filmi de aynı ödülü kazanmıştı.

Gecede büyük ödül ise Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk'a gitti.

Kim, sarsıcı filmi 'Pieta' ile en iyi film dalında 'Altın Aslan' ödülünün sahibi oldu.

'Pieta' filminde ailesi bulunmadığı için kaybedecek bir şeyi de olmayan ve mafya adına haraç toplayan acımasız bir adamın davranışlarında, hayatına annesi olduğunu iddia eden bir kadının girmesiyle yaşanan değişim anlatılıyor.



Gümüş Aslan 'Usta'ya



Festivalde en iyi yönetmen ödülü olan 'Gümüş Aslan'ı ise Paul Thomas Anderson, Scientology tarikatının kurucusu L. Ron Hubbard'dan esinlendiği, 'The Master (Usta)' filmiyle kazandı.



En iyi oyuncu Phoenix



Ayrıca 'The Master' filminin oyuncuları Joaquin Phoenix ve Philip Seymour Hoffman da en iyi aktör dalında ödülü paylaştı.

En iyi aktris dalında ise ödüle İsrailli oyucu Hadas Yaron, 'Fill the Void' rolüyle layık görüldü.