Ormanlar, meralar, tarım alanları ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışan TEMA Vakfı ile denizlerin korunması amacıyla mücadele veren Deniz Temiz/TURMEPA tarafından başlatılan ''Geleceğimiz Erimesin'' projesi kapsamında, bugüne kadar 1 milyon YTL toplandığı, projenin hayata geçirilmesi için 2 milyon YTL'ye daha ihtiyaç olduğu bildirildi.



TEMA Vakfı Kaynak Geliştirme ve Halkla İlişkiler Bölüm Başkanı Yeşim Beyla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 10–15 yıl içinde insanlığın temel ekolojik sorunlarına, küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğinin de eklendiğini söyledi.



''Yapay iklim değişikliği'' olarak da nitelenen bu sürecin tüm canlılar için tehlikelerle dolu olduğunu ifade eden Beyla, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı alınabilecek önlemlerin başında bitki örtüsünün ve denizlerin korunmasının geldiğini belirtti.



Beyla, ormanlar, meralar, tarım alanları ve biyolojik çeşitliliğin korunması için çalışan TEMA Vakfı ile denizlerin korunması amacıyla çalışmalar yapan Deniztemiz/TURMEPA'nın, ele ele vererek, ''Geleceğimiz Erimesin'' projesini hayata geçirdiğini anlattı.



Proje kapsamındaki çalışmaların karadaki bölümünün TEMA Vakfının ''Mobil eğitim aracı'', denizdeki bölümün ise TURMEPA'nın ''Eğitim teknesi''yle gerçekleştirileceğini dile getiren Beyla, hedeflerinin küresel ısınma ve iklim değişikliğinin nedenleri, sonuçları ve alınabilecek önlemler konusunda halkı bilinçlendirmek olduğunu bildirdi.



Beyla, TEMA Vakfının 81 ilde, TURMEPA'nın ise denize kenarındaki 28 kent ile bazı kıyı ilçelerinde eğitim çalışması yapacağına değinerek, şöyle konuştu: ''Eğitim çalışmaları için bağış kampanyası 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde başladı. Küresel ısınma ve iklim değişikliği yüzde 90 insan eliyle yapıldı ama yine yüzde 90 oranında insan eliyle düzeltilebilir. Bunun için bireylerin, toplumun bilgilendirilmesine ihtiyaç var. Bilgilendirme yapmak için çalışıyoruz. Bunun için program dahilinde 81 ili dolaşalım, eğitim projesi düzenleyelim istedik. Tehlikeli sürecin baslamasına çok az zaman kaldı. Bu nedenle biz de 'güçlerimizi birleştirelim' dedik. Biz toprakları korurken, denizler için TURMEPA'yı yanımıza alalım istedik. Birlikte bilgilendirme ve bilinçlendirme yapacağız. 81 ilde 810 bin kişiye denizten ve karadan ulaşacak bir proje olacak.''



Yeşim Beyla, ''Geleceğimiz Erimesin'' sloganıyla hazırlanan proje kapsamında 3 milyon YTL'ye ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Şimdiye kadar 1 milyon YTL toplandı. Gereken ek destek 2 milyon YTL tutarında. Toplanan bağışlarla adımları atılacak proje için 4014'e SMS ile bağış yapılabiliyor. Bu kampanyanın hayata geçirilebilmesi için çevreye duyarlı tüm kişi ve kuruluşların desteğini bekliyoruz. Kampanyaya destek için Vakıflar Bankası Levent Şubesi 310-00158007290573487, İş Bankası Levent Şubesi 1035-1142483, Yapı Kredi Bankası Levent Şubesi 322-82442306 ,Ziraat Bankası Levent Şubesi 753–50368586-5001 numaralı hesaplara para yatırılabilir.''

