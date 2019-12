T24 - İngiliz The Times gazetesi, tasarıların geleceği tehlikeye attığını belirterek “Türkiye’nin Batı ile birlikte top oynamak için gerekçeleri tükeniyor” uyarısını da yaptı.





Tasarıların, Türkiye’yi tehlikeli bir biçimde İran’a doğru ittiği belirtildiği analizde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad arasındaki son telefon görüşmesi için “kaygı verici” ifadesi kullanıldı.



İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Times, Catherine Philp imzası ile yayımladığı, “Ermeni soykırım tasarısı, tarihi doğrultabilir ancak geleceği tehlikeye atıyor” başlıklı analizde bu tasarıların Türkiye-Batı ilişkilerine verebileceği zarara vurgu yaptı. “ABD Kongresi’nin bir komitesince onaylanan tasarı, tarih açısından bir yanlışı düzeltebilir ancak bunu yaparken Ortadoğu’da barışçıl bir geleceği tehlikeye atabilir” denilen analizde şöyle devam edildi: “İsrail’in sakar anti diplomasisine ve AB’den geçer notu alma başarısızlığına kızan Türkiye’nin, Batı ile birlikte top oynamak için gerekçeleri tükeniyor. Kongre’deki oylama ve İsveç Parlamentosu’nda buna benzer bir sonuç, Türkiye ile Batılı müttefikleri arasında yeni bir takoz oluşmasına katkıda bulundu ve onu tehlikeli bir biçimde İran’a doğru itiyorlar.” The Times, “Birçok kişi, Türkiye’nin Güneydoğu’ya yönelme eğilimini ancak şimdi, büyükelçiler geri çağırılıp Ermeni nüfusunu sınır dışı etme tehditlerinde bulunulurken, fark etmeye başladı” görüşünü de dile getirdi.





“Gül-Ahmetdinejad telefon görüşmesi kaygı verici"



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü Londra’da kamuoyu önünde İran’ın nükleer silah programına ilişkin kuşkuları “hayal” diyerek reddettiğini belirtilen analizde şu savlara da yer verildi:“Bu sözler manşetlere çıktı ancak, bunun kadar kaygı verici ve çok daha sessizce, hafta sonunda Türk Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad arasında yapılan ve Sayın Gül’ün ikili ilişkilerin derinleşmesi çağrısında bulunduğu, rejime destek sözünü verdiği telefon görüşmesi oldu.





“Türkiye'nin geçici üye olduğu BMGK'yi etkiliyor"



Gazete, İran’ın bir haber ajansına dayanarak Gül’ün, Ahmedinejad’a “Uluslararası forumlarda iki ülkenin karşılıklı olarak pozisyonlarını savunacağını söylediğini, aralarındaki ilişkilerin sıkılaştırılması ile bölgesel ve güvenlik konularında danışmalar yapılması önemini vurguladığını” belirtikten sonra şu değerlendirmeyi de yaptı:“Bu elbette ki, Türkiye’nin geçici üyesi bulunduğu BM Güvenlik Konseyi’ni etkiliyor. Türkiye, ABD’nin üzerinde konsensus sağlamaya çalıştığı, İran’a yaptırımlara ilişkin karar tasarısını veto edemez. Ancak, İran’ın yanında yer alarak tasarıyı veto etmesi olasılığı en yüksek olan ülke Çin’e koruma sağlar.





“Türkiye'nin Washington'un uyarısını dinleyeceği belli değil"



Obama Yönetiminin İran ile ilgili olarak Türkiye’ye yaptığı uyarıya da dikkat çekildiği analizde, “Obama Yönetimi, Türkiye’yi, İran konusunda çoğunluğun karşısında tavır alması halinde bedelini ödeyeceği yönünde uyardı. Ancak, Türkiye’nin kulaklarının, bunu duymak için doğru istikametine dönük olup olmadığı belli değil” denildi.