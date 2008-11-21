Geleceği düşünüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, ''En büyük hedefim 1.5 yıl içinde Fenerbahçe'yi futbol anlamında en iyi yere getirmek'' diye konuştu.



Turkcell Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 13 puan toplayan ve tırmanışa geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Luis Aragones, en büyük hedefinin 1.5 yıl içinde sarı-lacivertli takımı futbol olarak en iyi yere getirmek olduğunu belirtti.



Aragones hafta sonunda Ankaragücü ile yapacakları lig maçıyla ilgili olarak, ''Rakibimizi ciddiye alıyoruz. Ankaragücü önemli bir rakip. İyi oynuyor, ancak takımımız da güzel bir seri yakaladı. Yapmamız gereken tek şey, 3 puan almaktır. İyi olan maçı kazanacaktır'' dedi.



Pas organizasyonlarını yoğun uygulayan bir ekip oluşturmak istediğini dile getiren İspanyol teknik adam, ''Pas, bizim için çok önemli. Yoğun pas alışverişinin olduğu bir ekip görmek istediğimi her zaman söylüyorum. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var, çünkü rakibin baskısıyla pas düzenimiz değişiyor. Bunu gidermek için daha fazla çaba göstereceğiz'' diye konuştu.



Takımların istenilen düzeye gelebilmeleri için 1-1.5 yıllık bir süreye ihtiyaç olduğunu anlatan Aragones, "İngiliz bir hocaya bu konu sorulduğunda kendisi 5 yıl gibi bir zamana ihtiyacı olduğunu söyleyebilir ama bizim böyle bir zamanımız yok" dedi.



Aragones, duran top organizasyonlarıyla ilgili olarak da, ''Dünyada, atılan gollerin yüzde 60-70'i duran toplardan geliyor. Biz de bu yönümüzü iyileştirmek için çalışıyoruz. Alex, Roberto Carlos, Selçuk, Semih ve Burak gibi oyuncularımız, duran topları son derece güzel kullanıyor. Bunu daha da iyi yapmak için her gün çalışıyoruz. Yüzdeyi artırmaya çaba gösteriyoruz'' dedi.



Türk futbolunu yakından izlediğini, birçok genç ve yetenekli oyuncunun bulunduğunu dile getiren Aragones, ''Türk futbolunun, ilerleyen yıllarda çok daha iyi olacağı düşüncesindeyim'' diye konuştu.

