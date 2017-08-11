Geleceği bu alanda gördüler: İlahiyat fakülteleri yüzde 100 doldu!

Üniversitelerde çok boş kontenjan kalmasına rağmen tamamı dolan bölümler de var. Dolulukta hukuk ilk, ilahiyat ikinci sırada. Uzmanlar, ilahiyatın yüzde 100 dolmasının nedenini, adayların bu alanda "gelecek görmesi" olarak açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, üniversite sonuçlarının açıklanmasıyla geçen yıla göre, yaklaşık dört katı fazla yani 214 bin 430 boş kontenjan kaldı. Bu, eğitim çevrelerinde şaşkınlık yarattı. Öte yandan adaylar tarafından tercih edilebilecek 998 bölümün (KKTC ve açıköğretim hariç) 201’i tüm kontenjanlarını doldurdu. Yüzde 100 dolan bölümlerin başında hukuk geldi. 15 bin 745 kontenjanın tümü doldu. Onu 14 bin 538 kontenjanla ilahiyat bölümleri izledi. İlahiyattaki bu doluluk şaşırttı. Çünkü bu yılki yeniliklerden biri de, ilahiyat fakültelerinin artık Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile değil, ikinci adım olan Lisans Yerleştirme Sınavları’yla (LYS) öğrenci alacak olmasıydı. Adayların tek sınav yerine üç sınava girmesi gerekti. YGS-5 puan türüyle alan ilahiyat, LYS sonrası hesaplanan TS-1 ile öğrenci kabul etti. Daha önce yapılan düzenlemeyle ek puan ön lisans programlarıyla sınırlandırıldığı için, imam hatip mezunları ilahiyatı seçtiğinde ek puan da alamadı. Buna rağmen bölümün tüm kontenjanları doldu.

Tercih nedeni iş garantisi

Uzmanlara göre, bunun nedenleri şöyle: İmam hatipli öğrenci sayısının fazlalığı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği bölümünün üç yıl önce kaldırılmasıyla ilahiyat mezunlarının formasyonla öğretmen olabilmesi ve bu alandaki atamaların yüksek oluşu. Adayların bu bölümde ‘gelecek görmesi’ kontenjaları doldurdu. Posta hizmetleri, ceza infaz ve güvenlik hizmetleri gibi bölümlerde de yüzde 100 doluluk yaşandı. Nedeni ise adayların ‘garanti iş’ beklentisi. Sanat tarihi, Kore dili ve edebiyatı, klasik arkeoloji gibi alanlardaki doluluğu ise uzmanlar, adayların işini şansa bırakmayıp, bir bölüme yerleşme isteği olarak açıkladı.

Öğrenci kamu görevi istiyor

Salim Ünsal (Rehberlik Uzmanı): “Hukuk, eczacılık, veterinerlik gibi dallar çok ilgi gördüğü için doluyor. Çok popüler olmamasına rağmen bazı bölümlerin full dolmasının nedeni, tereddüt ve korkuyla yapılan tercihlerden kaynaklı. İlk ve acil yardım geçen yıl çok tercih alan bölümdü. Ceza ve infaz bölümü ilk kez bu sene açıldı. Öğrenci profilimiz kamu görevine girmeyi istiyor. Bu da tamamen kamu görevine ilişkin bir dal, büyük ihtimalle bunun etkisi olmuş. Puan türünden kaynaklı yüzde 100 dolanlar var. Mesela dil puan türünde kontenjanların azlığı düşük puanlı dil programlarının dolmasına yol açmış. Sözel yani TS ağırlıklı dallar da çouğunlukla aday sayısına bağlı olarak yüksek dolulukla kapatmış. İmam hatipli öğrencilerin çok oluşu ve öncelikli tercihlerinin ilahiyat olması, boş kontenjan kalmamasında etkili oldu. 2012’den sonra imam hatibe kaydolanlar ek puan alamadı. Ancak ek puan alan eski mezunlar doluluğu sağladı. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği programı üç yıl önce kaldırıldı. İlahiyat mezunları formasyon alarak öğretmen olabiliyor. Bu alandaki atamaların yüksek olması da bir etken olabilir. Diğer lise mezunları da iş ve istihdam bulma beklentisi yüksek olunca bu alan çok tercih edildi.”