Geleceği bilemeyen falcılar hapse girecek

T24

Batıl inançlar çok güçlü

Yaklaşık bir ay önce, Rumen hükümeti, falcı ve büyücülere vergi verme zorunluluğu getirmişti. Bu uygulamaya büyük tepki gösteren büyücüler, hükümeti "kara büyü" ile lanetlemekle tehdit etmişti. Ancak bu tehdit işe yaramış gibi görünmüyor.Vergi kararından bir ay sonra, falcı ve büyücülerin ceza almasına, hatta hapse girmesine yol açabilecek yeni yasaların kabul edilmesi gündeme geldi.Yasa teklifine göre, falcıların kehanetleri doğru çıkmazsa, ceza alabilecek, hatta hapse girebilecekler. Cadılar ise para kazanma yöntemlerinin, cezalandırmaları için sebep gösterilmemesi gerektiğini belirtti.Kraliçe cadı Bratara Buzea, AP haber ajansına, “Cadıları değil, tarot kartlarını kınamaları gerekir” dedi.Dracula’nın anavatanı Romanya’da, batıl inançlar nüfusun çoğunluğu tarafından benimsenmiş durumda. Yetkililer ise ekonomik krizin vurduğu ülkede daha fazla gelir elde edebilmek ve vergi kaçakçılığını önlemek için cadıların üzerine eğilmiş durumda.Ocak ayında, Romanya hükümeti, yüz yıllardan beri geçerli olan falcılık ve büyücülük mesleğini vergilenebilir meslekler kapsamına almıştı. Buna çok kızan cadılar, Tuna Nehri’ne zehirli adamotu atarak hükümeti lanetlemişti.Taslak yasa, geçtiğimiz hafta Senato’da kabul edildi. Yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayını alması gerekiyor.Bratara, taslak yasanın Senato'da kabul edilmesinin ardından, “Son nefesime kadar bu yasanın yürürlüğe girmemesi için mücadele edeceğim” dedi.