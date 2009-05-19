Gel sevgilini al

Bir süredir Onur Gülmek’le flört eden Demet Akalın, önceki sabah eski sevgilisi Emir Tamer’in evine gelmesiyle şoke oldu.



Bir süredir Onur Gülmek’le flört eden Demet Akalın, önceki sabah eski sevgilisi Emir Tamer’in evine gelmesiyle şoke oldu. Ahu Aysal’ın kızı Ceyla Aysal ile bir süredir flört eden ve el ele görüntülenen Tamer, telefonlarına çıkmayan Akalın’ın evine giderek, konuşmak istediğini söyledi.



Sabahın erken saatinde Tamer’i karşısında görünce ne yapacağını bilemeyen Akalın, dışarı çıkarak kısa bir görüşme yaptı. Eski sevgilinin, “Ceylan benim arkadaşım, sevgili değiliz” açıklamaları karşısında çok sinirlenen Akalın, çok geçmeden Aysal’ı arayıp “Emir burada, gel onu al” dedi.

