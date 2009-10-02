Gel kız Erdoğan'ı arayıp açılıma destek verelim

Müjde Ar, Sezen Aksu’nun Kürt açılımı konusundaki hassasiyetini anlattı.

Sanatçının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı sık sık telefonla arayıp memleket meseleleri hakkında görüşlerini aktardığını vurgulayan Müjde Ar, “ Sezen Aksu, Kürt meselesi hakkında Başbakanı birlikte aramamazı teklif etti” dedi.

Sezen Aksu’yu bayramda evinde ziyaret ettiğini anlatan Müjde Ar, Aksu’nun kendisine “bana bak, bu Kürt meselesi çıkmaza girdi, hadi gel başbakanı bu sefer beraber arayalım” dediğini söyledi.

İşte o sözler ;

Müjde Ar: Bayramda beraberdik beni aradı ne yapıyorsun falan bende uğradım…

Müjdat Gezen: Demek her gün berabersiniz.

Müjde Ar: Her gün çok olmuyor.

Müjdat Gezen: Hayır bayram diyince sanatçıya her gün bayram ya o açından diyorum.

Müjde Ar: Neyse iki üç kadeh içtik bu sefer bu bana dedi ki; bana bak bu Kürt meselesi çıkmaza girdi hadi gel başbakanı bu sefer beraber arayalım. Aman falan dedim dinlemez biliyorsun kimseyi. Dedim ki; Emine hanım kızmasın. Yok o bana alışkın veriyor hemen telefonu dedi. Hakikatten iki de bir de arıyormuş. Neyse biz aradık karşımıza çıka çıka Kevin Costner çıktı. Ama yerleşmiş ayol başbakanlığa.